Realme C85 Pro: potenza e autonomia da top di serie

Realme si prepara a espandere la sua serie C con un nuovo modello che promette di rivoluzionare gli standard della fascia economica. Stiamo parlando del RealmeC85 Pro. Dopo il lancio del GT8-Pro, il brand torna a concentrarsi sul settore economico, ma senza rinunciare a caratteristiche tecniche sorprendenti.

Il punto di forza del nuovo dispositivo è senza dubbio la batteria monstre da 7.000 mAh, una delle più grandi mai viste su uno smartphone di questa categoria. Secondo le certificazioni ufficiali, essa supporta anche la ricarica rapida da 45W, permettendo di ripristinare rapidamente l’autonomia nonostante la capacità elevata.

Design, display e prestazioni: il nuovo volto della serie Realme C

A completare la dotazione, Realme ha puntato su resistenza e affidabilità, dotando il C85 Pro di una certificazione IP69, la quale garantisce protezione contro polvere e immersioni in acqua. Un plus raro in questa fascia di prezzo. Grazie a un video hands-on trapelato dal Vietnam e alle prime immagini reali diffuse online, è già possibile farsi un’idea piuttosto precisa del design del C85-Pro. Il telefono presenta linee eleganti e una costruzione robusta, disponibile in tre colorazioni, quali nero, verde e viola.

Sotto la sua struttura troviamo il processore Snapdragon 685 di Qualcomm, un chip che garantisce buone prestazioni e consumi contenuti. Lo schermo sarà un AMOLED da 6,8” FHD+, una scelta che promette colori vividi e ottima leggibilità. Invece la memoria interna sarà di 256GB, accompagnata da 8GB di RAM. Sul fronte fotografico, il dispositivo integrerà una fotocamera principale da 50MP, ideale per scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di luce non perfette.

Tutte queste caratteristiche posizionano il Realme C85 Pro come uno smartphone economico curato ma accessibile, pensato per chi cerca autonomia estrema, schermo di qualità e buona esperienza d’uso, senza dover spendere cifre elevate. Insomma, il marchio vince una sfida importante, realizzare un telefono ad alte prestazioni senza gravare troppo sul portafoglio dei consumatori.