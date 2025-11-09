Rolls Royce: scelto il Canada per i generatori nucleari dei mini reattori

La divisione di Rawls Royce dedicata all’impiego dei reattori nucleari per la generazione di vapore ha recentemente stretto un accordo con la società canadese BWX Technologies Inc. (BWXT) per la progettazione e futura fornitura dei generatori di vapore che equipaggeranno la nuova flotta di reattori da 470 megawatt elettrici, si tratta sicuramente di un passo davvero molto importante che mette delle basi solide per quanto riguarda il futuro della società e soprattutto la sua produzione di energia elettrica su piccola scala.

Passo importante e decisivo

Si tratta di uno step davvero fondamentale dal momento che la società vanta oltre sessant’anni di esperienza nella produzione di componenti ad alta sicurezza e modulari per lo sviluppo di piattaforme su piccola scala ma altamente efficienti, tra l’altro l’accordo tra le due società include anche la valutazione di eventuali siti futuri all’interno dei quali impiantare determinati centri di produzione di energia, tutto ciò rappresenta un passo in avanti molto importante per quanto riguarda lo sviluppo di questa particolare tipologia di piattaforma che coinvolge il nucleare.

La direttrice operativa di Rolls-Royce ha sottolineato come questo particolare design definito come “designed for delivery” unisce la modularità e le tecnologie nucleari già collaudate, tutto questo di fatto permette di abbattere i tempi di attesa, le problematiche di sviluppo e soprattutto abbattere i rischi di impresa, ovviamente parliamo di rischi tecnici legati alla natura stessa dei generatori, il tutto affermando come questo sia il primo passo verso una migliore risposta al crescente fabbisogno di energia sostenibile e pulita da parte della popolazione.

I reattori in questione si chiama Rolls-Royce SMR e di base è un reattore ad acqua pressurizzata compatto e simmetrico a tre circuiti, capace di generare 470 MW di elettricità, Nello specifico, ogni singolo reattore sarà dotato di tre unità in grado di generare vapore che trasferiranno dunque il calore generato dal nocciolo all’acqua ad una pressione più bassa, proprio ciò genererà il vapore necessario per far girare la turbina in grado di produrre l’equivalente in energia di 150 turbine eoliche.