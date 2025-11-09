Ad
News

Italia: l’utilizzo dell’auto domina ancora, salgono le opzioni sostenibili

Un recente report ha sottolineato come gli italiani preferiscono ancora utilizzare l'auto di proprietà, ma allo stesso tempo si stiano concentrando anche su soluzioni ecologiche

scritto da Eduardo Bleve 2 Minuti lettura
auto elettriche

A quanto pare, qui in Italia il mezzo di spostamento più popolare all’interno della popolazione e l’automobile, secondo una ricerca commissionata da Freenow by Lyft, l’87% degli italiani preferisce utilizzare come mezzo principale per spostarsi all’interno della città l’auto principale della famiglia, il dato si fa ancora più interessante se andiamo ad analizzare il tutto a seconda di varie aree della penisola come il torinese e la Sicilia che raggiungono quota 93% e 92%, segnando dei dati decisamente impressionanti.

 

La volontà di cambiare c’è

Nonostante i dati descrivono una situazione ben precisa molte persone vorrebbero effettivamente cambiare e smettere di ricorrere quotidianamente all’automobile privata, nello specifico la motivazione più influente dietro questo desiderio è legata alla difficoltà di spostamento e ai tempi eccessivamente dilatati, molte persone infatti riferiscono di impiegare più di un’ora per raggiungere la propria destinazione con la Sicilia e Napoli che rappresentano le zone più colpite da questa situazione, gran parte delle persone infatti usa l’automobile per raggiungere i propri luoghi lavorativi e da questo punto di vista le regioni maggiormente coinvolte sono l’Emilia-Romagna e la Lombardia.

Molti utenti vorrebbero effettivamente ricorrere ai mezzi pubblici ma riferiscono di non poterlo fare dal momento che questi sono particolarmente inefficienti e soprattutto non garantiscono l’affidabilità necessaria soprattutto quando bisogna recarsi sui propri posti lavorativi, altri utenti tra l’altro hanno sottolineato che gradirebbero avere la possibilità di utilizzare una piattaforma digitale, per i mezzi in condivisione, unificata e accessibile in modo facile e veloce all’interno della quale integrare taxi, biciclette, monopattino e mezzi pubblici di qualsiasi tipo, ciò secondo tutti faciliterebbe di molto l’utilizzo di questi dispositivi.

Ancora una volta dunque l’Italia si dimostra una tra i paesi più collegati all’automobile principale, ma ciò non significa che la popolazione non abbia il desiderio di cambiare, purtroppo le evidenti barriere di accesso a mezzi alternativi come quelli pubblici o di micro mobilità rallentano in modo importante il processo, rendendo di fatto tutto molto più difficile o addirittura impossibile.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Eduardo Bleve

Studente di medicina e da sempre appassionato di tecnologia, musica e curiosità scientifiche.