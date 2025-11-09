PC da gaming Alienware con 700 euro di sconto su Amazon: offerta impazzita

La promozione che gli utenti oggi possono effettivamente cogliere al volo è sicuramente una delle migliori in assoluto, perché permette di mettere le mani su un PC da gaming Alienware, pagandolo decisamente meno del listino iniziale, una spesa comunque elevata, ma di molto inferiore grazie alla promozione che Amazon ha deciso di lanciare nel periodo corrente.

Il dispositivo di cui vi parliamo è un PC desktop, questo è importante sottolinearlo, non è portatile, né può essere spstato facilmente, date le sue elevate dimensioni. La prima cosa che notiamo è sicuramente un’estetica estremamente curata, un design più unico che raro, impreziosito dalla presenza di una parte laterale completamente trasparente, attraverso la quale è possibile osservare e ammirare da vicino tutte le componenti interne.

Il “motore” che muove l’intero dispositivo è rappresentato dal processore Intel Core Ultra 9 285K (di seconda generazione), un SoC di altissimo livello, forse non equipollente al classico Intel Core i9, ma comunque più che valido per la sua capacità di gestire al meglio il consumo energetico. La scheda grafica integrata è la NVIDIA GeForce RTX 5080, con 32GB dedicati; scelta di primissima qualità, sicuramente una delle migliori in circolazioni, per potenza e capacità di elaborazione. La configurazione, per il modello in oggetto, si completa con 32GB di RAM DDR5 e anche un SSD da 2TB.

PC da gaming Alienware, il prezzo folle su Amazon

Design del futuro e qualità a livelli altissimi, ma a che prezzo? sicuramente il PC desktop in questione non è alla portata di tutti: il suo listino parte da 4599 euro, cifra elevatissima ma che allo stesso tempo nasconde e denota la qualità incredibile del prodotto stesso. La promozione applicata da Amazon riesce ad abbassarla di circa 700 euro, in modo tale da poter spendere 3899 euro a questo link.