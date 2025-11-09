Meta Ray-Ban e Oakley: Garmin, Strava e Health Connect in arrivo

Oramai gli occhiali smart che consentono un’integrazione dell’intelligenza artificiale in modo interattivo e in grado di integrarsi con la realtà intorno a noi sono diventati in realtà, sappiamo bene infatti che i Ray-Ban Meta sono disponibili e consentono di usufruire di numerose funzioni che trasformano gli occhiali in una vera e propria finestra digitale che osserva la vita intorno a noi, questi ultimi godono di tantissime funzionalità e a quanto pare molto presto vedrete l’accesso anche a piattaforme per gli amanti del fitness, sembra infatti che Ray-Ban Meta Gen 1, Ray-Ban Meta Gen 2 e Oakley Meta HSTN abbiano ricevuto le integrazioni con Strava, Garmin e Google/Android Health Connect.

A segnalarlo sono diversi utenti dal momento che le società coinvolte non hanno rilasciato un vero e proprio annuncio ufficiale, ma il tutto sta avvenendo lato server in totale silenzio e a piccoli passi, sul reddito però sono sempre di più gli utenti che segnalano l’arrivo di questo cambiamento, ovviamente entusiasti dal momento che adesso i propri occhiali smart potranno interagire con le loro piattaforme fitness preferite.

Alcuni dettagli

Analizzando più nel dettaglio quanto sta accadendo, emergono però piccoli elementi, per poter usufruire di questa possibilità infatti il firmware degli occhiali deve essere almeno alla versione 19.2 mentre Meta AI per Android deve essere almeno in versione 244.0.0.30.167, non è chiaro se questo rilascio sia legato a limitazioni geografiche o territoriali di qualsiasi genere, ma un piccolo denominatore comune riguarda gli account, avere un account nuovo sembra facilitare l’arrivo di questa integrazione.

Un elemento concreto che ci può far capire bene quanto sia importante questa integrazione è rappresentato proprio da Garmin, una volta installata l’applicazione Meta AI sullo smartwatch sarà possibile collegarlo ai vostri occhiali i quali godranno di tutta una serie di funzioni, ad esempio questi ultimi registreranno in automatico i momenti salienti del vostro allenamento, ovviamente contribuiranno alla raccolta dei dati in merito, il vostro andamento in allenamento per migliorare la precisione di questi ultimi.