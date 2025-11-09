Microsoft: maxi investimento negli Emirati Arabi Uniti per l’AI

Negli Emirati Arabi Uniti la corsa verso l’autonomia digitale accelera grazie a un investimento record da 7,9 miliardi di dollari firmato Microsoft. Il progetto si estenderà fino al 2029 e mira a trasformare la nazione in un polo per infrastrutture cloud e intelligenza artificiale. L’iniziativa consolida la collaborazione con G42, la società di Abu Dhabi che guida la strategia nazionale in materia di AI. Inoltre, conferma la posizione di Microsoft come principale investitore estero nel settore. L’operazione si articola in due componenti. Circa 5,5 miliardi di dollari saranno destinati alla costruzione e all’espansione di data center dedicati all’elaborazione di modelli di AI. Mentre altri 2,4 miliardi copriranno i costi operativi e la gestione del personale tecnico.
Microsoft: nuovi investimenti per l’AI negli Emirati Arabi Uniti
Con tale mossa, l’azienda di Redmond mira a fornire capacità di calcolo avanzate a istituzioni pubbliche, università e startup locali. Permettendo loro di sviluppare applicazioni basate su modelli linguistici e visivi senza dipendere da server esteri. Un passo decisivo nella costruzione della sovranità digitale regionale.
L’attuale piano rappresenta un’espansione su scala industriale. L’attenzione si sposta su componenti hardware di fascia alta, in particolare, sulle GPU Nvidia. Le quali sono necessarie per alimentare i nuovi modelli di AI generativa. Grazie a una rara licenza concessa dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, Microsoft potrà esportare negli Emirati oltre 21.500 chip Nvidia A100 e circa 60.000 GPU GB300. Una dotazione che rafforzerà la capacità di calcolo dei nuovi data center.
Oltre alla potenza di elaborazione, l’azienda prevede programmi di formazione per decine di migliaia di professionisti degli Emirati Arabi Uniti. Insieme all’adozione di tecnologie sostenibili. I nuovi centri di elaborazione utilizzeranno sistemi di raffreddamento avanzati e soluzioni alimentate da energie rinnovabili. Nel tentativo di ridurre l’impatto ambientale del settore. Per il CEO Satya Nadella, l’investimento rappresenta una pietra miliare. Ciò allo scopo di rendere l’intelligenza artificiale accessibile e sicura ovunque.