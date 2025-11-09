Google Chrome: salva i dati di patente e passaporto

La gestione dei dati personali online sta diventando sempre più sofisticata, con strumenti che puntano a semplificare la compilazione dei moduli digitali senza sacrificare la sicurezza. In tale contesto, Google ha introdotto un aggiornamento importante per la sua funzione di compilazione automatica su Chrome. Estendendola ai documenti di riconoscimento come passaporto e patente di guida. Tale nuova modalità, chiamata enhanced autofill, permette agli utenti di salvare e inserire rapidamente informazioni sensibili, precedentemente escluse. Il tutto mantenendo un controllo diretto su quando e come i dati vengono utilizzati. La funzione non è abilitata di default: occorre attivarla manualmente nelle impostazioni del browser. Per farlo basta recarsi nella sezione “Compilazione automatica e password”. Tutte le informazioni sono protette tramite crittografia e richiedono una conferma manuale prima di essere inserite.

Google: ora è possibile salvare i dati di passaporto e patente su Chrome

Oltre a estendere il tipo di dati gestiti, l’aggiornamento migliora la capacità di Chrome di interpretare moduli complessi e formati diversi. Rendendo così l’autocompilazione più fluida e affidabile su qualsiasi sito. Tra gli esempi di utilizzo indicati dall’azienda, c’è il processo di registrazione dei dati per il noleggio di un veicolo. Un’attività che spesso richiede precisione e rapidità nell’inserimento delle informazioni.

Il nuovo aggiornamento su Chrome è già disponibile in tutto il mondo e in tutte le lingue, Italia inclusa. Google ha, inoltre, anticipato che la funzione sarà progressivamente estesa per supportare ulteriori categorie di dati personali. Confermando l’intenzione di rendere Chrome sempre più un assistente digitale completo nella gestione dei dati degli utenti.

In un settore digitale in continua evoluzione, la possibilità di automatizzare anche l’inserimento dei documenti ufficiali riflette la crescente richiesta di strumenti che uniscano efficienza, sicurezza e controllo personale. In tale scenario, il ruolo dei browser nella protezione dei dati sensibili è fondamentale per garantire agli utenti la sicurezza necessaria.