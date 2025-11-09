GTA VI, arriva la notizia che nessuno voleva sentire

La data di uscita di GTA VI è stata nuovamente posticipata. Il gioco più atteso del decennio sembra destinato a farsi attendere ancora a lungo nonostante l’impegno e gli sforzi profusi dagli sviluppatori di Rockstar Games.

Stando a quanto dichiarato con un breve comunicato sul sito ufficiale, Grand Theft Auto VI sarà pubblicato il 19 novembre 2026. La soglia temporale che ci separa dall’uscita del titolo ritorna ad essere di oltre un anno a partire da oggi.

Purtroppo, la possibilità di un rinvio non arriva del tutto inaspettata. Gli esperti del settore avevano già iniziato a parlarne dopo il rilascio del trailer che aveva confermato il debutto il 26 maggio 2026. Tuttavia, con il passare dei mesi, le indiscrezioni si sono attenuate lasciando intendere che, probabilmente, Rockstar Games sarebbe riuscita a rispettare le aspettative dei giocatori.

Rockstar Games ha annunciato un nuovo rinvio per GTA VI, la data di lancio è stata ulteriormente spostata di altri sei mesi rispetto a quella precedente

Negli ultimi giorni, però, dal sito ufficiale dedicato a GTA VI è sparita improvvisamente la data di maggio 2026. Questa manovra ha subito allertato gli analisti che hanno ipotizzato un imminente annuncio da parte degli sviluppatori.

A distanza di pochi giorni, ecco arrivare la conferma del rinvio a novembre 2026. Nella nota, la casa di sviluppo chiede scusa ai giocatori per il tempo addizionale richiesto. Senza troppo giri di parole, viene spiegato che i mesi aggiuntivi saranno sfruttati per finalizzare lo sviluppo e raggiungere la qualità che gli utenti si aspettano e meritano.

Nonostante il maggior tempo di attesa, il team di Rockstar Games confida che i giocatori mantengano alto l’entusiasmo per scoprire lo stato di Leonida e la rinnovata Vice City. Non resta che attendere maggiori dettagli che, si spera, possano arrivare al più presto in questo anno che ci separa dal debutto di GTA VI.