GTA 6, il Trailer 3 potrebbe arrivare a giorni: nuovi indizi sul sito di Rockstar

L’attesa per GTA 6 non accenna a diminuire. Dopo il primo trailer pubblicato il 5 dicembre 2023 e il secondo diffuso lo scorso 6 maggio, i fan sono ora convinti che Rockstar Games sia pronta a rivelare il Trailer 3 del gioco più atteso del decennio. Secondo le indiscrezioni, la software house avrebbe aggiornato in questi giorni la pagina ufficiale di GTA 6 sul proprio sito, inserendo una nuova immagine criptica che ha scatenato la fantasia della community.

Gli appassionati di lunga data sanno bene che Rockstar ama nascondere indizi nei materiali promozionali dei suoi titoli. A tal proposito, l’utente X @TREVOR4REAL ha analizzato l’immagine e individuato un presunto riferimento temporale. Sembra infatti che l’orologio del protagonista Jason segni le 14:42. Sommando le cifre (1+4+4+2), si ottiene 11, un numero che, secondo i fan, alluderebbe al mese di novembre. Non solo. L’ombra di una statua sullo sfondo ricorderebbe un “4”, alimentando l’ipotesi di un’uscita del trailer per il 4 novembre.

GTA 6, ipotesi di lancio e strategie di Rockstar

Una teoria azzardata, certo, ma coerente con la tradizione di Rockstar, abituata a giocare con simbolismi e numeri. Curiosamente, anche in passato i fan avevano collegato date e orari dei trailer a possibili annunci. Nel secondo video, ad esempio, l’ora 11:08 sull’orologio di Jason era stata interpretata come un riferimento all’8 novembre, altra data ora tornata in auge.

Al di là delle speculazioni, la tempistica di un eventuale terzo trailer avrebbe un senso commerciale preciso. La società madre di Rockstar, Take-Two Interactive, terrà infatti la sua call con gli investitori il 6 novembre. Pubblicare un nuovo trailer nei giorni immediatamente precedenti potrebbe quindi rappresentare una mossa strategica per rivendicare l’entusiasmo dei fan e rassicurare i mercati, soprattutto dopo il recente rinvio dell’uscita al 26 maggio 2026.

Secondo le informazioni più accreditate, GTA 6 è ormai nella fase finale di sviluppo, con Rockstar impegnata nell’ottimizzazione delle versioni per console di nuova generazione. Il gioco, ambientato nella nuova Vice City, promette una mappa più vasta e dettagliata di qualunque capitolo precedente e un sistema narrativo con due protagonisti giocabili, Jason e Lucia, in un intreccio che ricorda le dinamiche di Bonnie & Clyde.