GTA 6: ecco quale potrebbe essere il prezzo ottimale

Il rilascio di GTA 6 si conferma uno dei fenomeni più seguiti dell’industria videoludica. Con una data di lancio fissata al 26 maggio 2026, ma ancora avvolta da incertezze legate a possibili rinvii. Il titolo di Rockstar Games è già al centro di un intenso dibattito. A tal proposito, le aspettative di vendita sono altissime. Con proiezioni che parlano di 7 miliardi di dollari di incassi nei primi due mesi. Ma il prezzo di lancio rimane una variabile necessaria per determinare il successo reale del gioco. Secondo una recente analisi condotta da MIDiA Research, società specializzata nel settore videoludico, il prezzo ideale per il potenziale commerciale di GTA 6 sarebbe 69,99 dollari.

GTA 6: ecco i dettagli sul possibile costo del nuovo videogioco

Tale cifra risulterebbe inferiore rispetto agli 79,99 euro oggi standard per i titoli di punta. Inoltre, risulta lontana dall’ipotesi, circolata di recente, riguardo un prezzo base di 100 dollari. Il report, basato sul metodo Gabor-Granger, utilizza diversi sondaggi. Quest’ultimi sono utili per stimare l’elasticità della domanda. Individuando il punto di equilibrio tra disponibilità all’acquisto e massimizzazione dei ricavi.

L’indagine è stata condotta su oltre duemila consumatori statunitensi. Sono stati evidenziati dati significativi: quasi l’80% degli intervistati ha dichiarato che comprerebbe il gioco “sicuramente” o “probabilmente” a 49,99 dollari. Mentre solo il 16% accetterebbe un prezzo di 149,99 dollari. Anche i cosiddetti “superfan”, anche mostrando una maggiore disponibilità di spesa, non rappresenterebbero una fetta di mercato sufficiente a compensare la perdita complessiva di domanda legata a un prezzo eccessivo.

Alla luce di tali risultati, MIDiA stima che il prezzo ottimale di 69,99 dollari consentirebbe di raggiungere circa l’8,6% degli utenti adulta statunitense. Ovvero pari a 22,9 milioni di copie vendute e 1,6 miliardi di dollari di ricavi. Eppure, secondo molti osservatori, la casa madre Take-Two Interactive potrebbe scegliere una strategia diversa. Ovvero potrebbe puntare su un prezzo più alto e scommettendo sulla fedeltà dei fan e sul successo dell’universo di GTA.