La casa anti-smart conquista il design: meno schermi, più quiete

Per anni ci siamo sentiti dire che il futuro sarebbe stato fatto di case intelligenti: luci che si accendono da sole, termostati che imparano le nostre abitudini e assistenti vocali pronti a rispondere a ogni comando. Ma nel 2025, mentre l’idea di “smart home” è ormai diventata realtà, una nuova tendenza ribalta completamente la prospettiva. Sempre più persone — architetti, acquirenti e designer — stanno riscoprendo il fascino della cosiddetta “dumb home”, la “casa stupida”. E, paradossalmente, è diventata un simbolo di lusso e benessere.

La rivincita delle “dumb home”: quando il lusso è disconnettersi

Non si tratta di una moda ironica o nostalgica, ma di un vero cambio di mentalità. Dopo anni di aggiornamenti, connessioni instabili e dispositivi che smettono di funzionare appena esce un nuovo modello, molti hanno iniziato a chiedersi: e se la vera innovazione fosse la semplicità? Le case ipertecnologiche promettevano comfort, ma spesso portano stress — tra app da sincronizzare, assistenti vocali che ascoltano sempre e manutenzione costante. Non sorprende che diversi acquirenti di fascia alta, soprattutto negli Stati Uniti, stiano iniziando a evitare abitazioni troppo “smart”, preferendo ambienti più manuali e silenziosi.

Beth McGroarty, vicepresidente del Global Wellness Institute, parla di analog wellness: un ritorno agli spazi dove si può spegnere tutto e respirare davvero. Interruttori, manopole e oggetti fisici tornano a essere strumenti di benessere, non di nostalgia. Anche l’architetto Yan M. Wang racconta che molti suoi clienti si sentono più rilassati in case dove la tecnologia è invisibile. Un ambiente con meno “occhi digitali” e più spazio per la quiete mentale diventa un rifugio, non un centro di controllo.

I dati confermano questa inversione di tendenza. Il Home Trends Report 2026 di Zillow mostra che le case con “angoli lettura” o spazi dedicati al relax sono cresciute quasi del 50%. E la rivista Dwell ha inserito la rinascita delle “dumb home” tra i principali trend del 2025: materiali naturali, superfici tattili, design essenziale. Persino i telefoni fissi stanno tornando, non per nostalgia, ma come gesto di ribellione alla connessione continua.

In fondo, dopo anni di notifiche e schermi sempre accesi, il vero lusso sembra essere la libertà di disconnettersi. Forse la casa del futuro non sarà quella che pensa al posto nostro, ma quella che finalmente ci lascia in pace.