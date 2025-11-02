Spotify si è appena rinnovato anche su Apple TV

Spotify

Dopo anni di aggiornamenti minori, Spotify ha finalmente rinnovato completamente la sua app per Apple TV, offrendo un’esperienza d’uso all’altezza della sua posizione di leader nel mercato dello streaming musicale. Il rilascio della nuova versione per tvOS arriva proprio a ridosso del lancio della prossima Apple TV 4K, attesa in questi giorni con un aggiornamento hardware silenzioso ma sostanziale. Secondo quanto dichiarato dall’azienda svedese, l’app è stata riscritta da zero per integrarsi meglio con il sistema operativo di Apple e per rispondere alle richieste più frequenti degli utenti: maggiore fluidità, interfaccia nativa e nuove funzionalità multimediali.

Un’interfaccia finalmente pensata per la TV

La differenza rispetto alla versione precedente è evidente fin dal primo avvio. Spotify abbandona la vecchia interfaccia “ingrandita” dell’app mobile per adottare un design coerente con tvOS, più elegante, reattivo e facile da navigare con il telecomando Siri Remote. Le transizioni sono più fluide, le anteprime delle playlist si caricano in modo immediato e la sezione Home è stata ripensata per adattarsi ai display di grandi dimensioni, con copertine più ampie, testi più leggibili e una disposizione a griglia dinamica che facilita l’esplorazione di album, artisti e podcast. Spotify afferma di aver basato la ristrutturazione “sull’ascolto attivo della community”, includendo modifiche suggerite dagli utenti e ottimizzando la compatibilità con le ultime versioni di tvOS.

Tante funzioni nuove (e utili)

Oltre al restyling grafico, l’aggiornamento introduce una serie di funzionalità che portano l’esperienza su Apple TV al livello delle altre piattaforme. Tra le principali novità figurano:

Visualizzazione dei testi in tempo reale durante la riproduzione dei brani, una funzione attesa da tempo e già presente su mobile e desktop.

Spotify DJ, la funzione basata su intelligenza artificiale che propone brani personalizzati e mix automatici in base ai gusti e all’umore dell’utente.

Controllo remoto tramite Spotify Connect, che permette di gestire la riproduzione dall’app su smartphone o tablet senza interrompere l’audio sulla TV.

Gestione completa della coda di ascolto, con possibilità di aggiungere, riordinare e rimuovere brani direttamente dal grande schermo.

Supporto video migliorato, sia per i podcast con contenuti visivi che per i video musicali.

Regolazione della velocità di riproduzione di podcast e clip, funzione molto richiesta dagli ascoltatori abituali di talk show e programmi informativi.

Si tratta di un set di strumenti che trasforma Apple TV in un vero centro d’ascolto domestico, non più una semplice estensione limitata dell’app mobile.