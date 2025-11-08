Chrome amplia la compilazione automatica: ora salva anche i dati di passaporto e patente

Google ha iniziato la distribuzione globale di un nuovo aggiornamento per Chrome, che introduce una funzione attesa da tempo: la possibilità di memorizzare e compilare automaticamente anche le informazioni relative ai documenti di riconoscimento, come passaporto e patente. Un passo avanti significativo per il browser, che in questo modo estende ulteriormente le capacità del suo sistema di autocompilazione.

Finora Chrome era già in grado di salvare dati personali come nome, indirizzo, numero di telefono e informazioni di pagamento, ma non gestiva i documenti ufficiali. Con l’introduzione della modalità Enhanced Autofill, la compilazione automatica diventa più completa e intelligente. Oltre ai campi tradizionali, ora è possibile archiviare anche i numeri di licenza, dati del veicolo e informazioni di identità, così da velocizzare procedure come la registrazione di contratti o il noleggio di un’auto.

Privacy e sicurezza al centro dell’aggiornamento

Poiché le informazioni trattate sono sensibili, Google ha precisato che la nuova opzione non sarà attiva di default: potrà essere abilitata manualmente dalle impostazioni del browser, nella sezione “Compilazione automatica e password”. Solo dopo l’attivazione, Chrome potrà memorizzare i nuovi dati, sempre con il consenso dell’utente.

Chiaramente, manco a dirlo: tutte le info degli utenti saranno crittografate e protette, e inoltre il browser chiederà ogni volta una conferma manuale prima di compilare un modulo con dati riservati. Così ogni accesso non autorizzato non potrà andare ad usare le informazioni salvate.

L’aggiornamento di Chrome disponibile in tutto il mondo

La funzione è già disponibile in tutte le lingue e in tutti i Paesi, Italia inclusa. L’aggiornamento introduce inoltre miglioramenti nell’interpretazione dei moduli online, rendendo l’autocompilazione più fluida e accurata.

Google ha anticipato che questa è solo la prima fase di un piano più ampio: nei prossimi mesi Chrome supporterà ulteriori categorie di dati personali, così da rendere l’esperienza online sempre più veloce e personalizzata.