TIM 200 Giga Ultra Bronze arriva a soli 1,99 euro

Oltre alle sue offerte mobile, l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo ad alcuni suoi già clienti l’attivazione di una super opzione aggiuntiva. Ci stiamo riferendo alla promo nota con il nome di TIM 200 Giga Ultra Bronze. Come suggerisce anche il nome, l’opzione in questione permetterà di ottenere un bundle di giga extra da aggiungere a quelli già previsti dalla propria offerta.

TIM, per i già clienti arriva la promo aggiuntiva TIM 200 Giga Ultra Bronze

È da poco arrivata una super opzione aggiuntiva denominata TIM 200 Giga Ultra Bronze. Con quest’ultima gli utenti dell’operatore potranno aggiungere alla propria offerta un bundle di rilievo. Si tratta infatti di ben 200 GB di traffico dati extra. Questi si potranno utilizzare per navigare con il 5G Ultra di TIM, ovvero ad una velocità massima pari a 2 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload.

Il costo per poterne usufruire sarà pari a soli 1,99 euro al mese. L’opzione aggiuntiva in questione non prevede nessun costo di attivazione. Tuttavia, gli utenti che non vorranno averla ogni mese dovranno disattivarla, dato che altrimenti l’opzione si rinnoverà in maniera automatica ogni mese. Si tratta senz’altro di un’occasione davvero interessante per i già clienti fortunati selezionati dall’operatore telefonico italiano TIM.

Ricordiamo che l’operatore sta proponendo sul proprio sito web l’attivazione di tante offerte sorprendenti. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta di rete mobile denominata TIM Young. Si tratta di un’offerta rivolta ai nuovi clienti con una età inferiore ai 30 anni. Il suo bundle è estremamente ricco. L’offerta in questione include infatti ogni mese ben 250 GB di traffico dati per navigare con il 5G Ultra di TIM. Oltre a questo, loff include poi nel bundle anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Nonostante questo, il costo per il rinnovo è pari a soli 9,99 euro al mese.