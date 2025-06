Con TIM 5G ULTRA, il futuro è già qui

Con la nuova offerta TIM Mobile Digital, l’esperienza di navigazione cambia volto. Tale iniziativa, pensata esclusivamente per i nuovi clienti, offre 150GB in tecnologia 5G ULTRA, minuti illimitati e 200 SMS mensili verso tutti i numeri nazionali. Il primo mese è gratuito, così come l’attivazione, e la spesa mensile è di 14,99€. L’abbonamento prevede l’uso dell’eSIM, una soluzione digitale, sicura e totalmente priva di plastica. L’eSIM si attiva in pochi minuti, basta ricevere via email un QR code e scansionarlo. Non si rischia di perderla o danneggiarla, poiché è integrata direttamente nello smartphone. In più, permette di utilizzare più numeri sullo stesso dispositivo.

Con la portabilità del numero, l’attivazione non causa mai interruzioni del servizio, poiché la vecchia SIM continua a funzionare fino al completamento del passaggio. Anche il credito residuo viene trasferito automaticamente.

TIM: ecologia e tecnologia, la scelta digitale consapevole

Con questa proposta, TIM punta sulla semplicità. L’identificazione può essere fatta con SPID o tramite videoidentificazione direttamente sull’app MyTIM. Il pagamento, obbligatoriamente tramite carta di credito, è supportato da un sistema di ricarica automatica che rifornisce l’account prima della scadenza mensile. Se il credito scende sotto i 3€, viene attivata una ricarica preventiva da 5€.

L’operatore poi abbraccia l’innovazione responsabile. L’eSIM infatti, consente un’ampia riduzione dell’uso di materiali inquinanti, niente plastica per la SIM, nessuna carta per le confezioni. In più, i clienti che attivano online ricevono servizi extra come Google One con 100GB di spazio cloud e TIM Navigazione Sicura, per una protezione costante durante la navigazione. È incluso anche TIMOne Number, utile per usare la stessa linea su smartphone e smartwatch.

Anche in viaggio non si rinuncia alla qualità. In quanto l’offerta è valida in tutta l’Unione Europea, con 16GB al mese dedicati al roaming. In caso di superamento del traffico disponibile, il costo è di 0,184cent/MB. Il traffico illimitato è garantito entro i limiti di uso lecito, ovvero fino a 600GB per internet e 18.000 minuti/SMS mensili.