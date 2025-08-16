Realme: arriva la nuova politica sugli update per la fascia media

Come ben sappiamo un elemento di particolari interesse negli ultimi tempi per le grandi società coinvolte nello sviluppo degli smartphone e la politica sugli update, l’importante aumento di prestazioni conquistato dalla fascia media ha portato grosse società a cambiare politica garantendo aggiornamenti maggiori per un lasso di tempo più ampio che normalmente riguardava solo i dispositivi top di gamma, l’hardware presente sui medi di gamma ha rotto questa barriera permettendo di fatto un aumento degli update disponibili anche per questi dispositivi, la prima è stata Samsung che ha deciso di garantire ben sette anni di aggiornamenti maggiori e sette anni di aggiornamenti di sicurezza ai propri dispositivi, seguita poi a ruota da altre società.

Anche Realme cambia

La nota società satelliti di Xiaomi, Realme ha fatto sapere di aver modificato la propria politica sugli aggiornamenti, decidendo di livellare la differenza presente tra i medi di gamma e i top di gamma, d’ora in avanti infatti anche i medi di gamma godranno di tre aggiornamenti maggiori di Android garantiti con quattro anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti, una decisione che di base coinvolgerà dunque la serie 15 ma anche la serie 14, il tutto in risposta ad un sempre crescente bisogno della community di supporto software la cui assenza di fatto rendeva obsoleti device in grado di dire ancora la loro praticamente in tutti i contesti, e comunque che la società cinese ha deciso di rispondere presente andando ad eliminare di fatto la differenza tra me di di gamma e top di gamma, una mostra strategica che mira ovviamente a rendere i propri dispositivi ancora competitivi in un mercato decisamente molto agguerrito che vede Samsung dominare il lungo in largo.

Si tratta dunque di un’ottima notizia per coloro che ovviamente sono in possesso di uno di questi smartphone e non volevano certamente pensionarlo Pre naturalmente, ovviamente come negli altri casi, anche in questo caso il doppio che arriva prima di qualunque altro è legato al fatto, se effettivamente l’azienda sarà in grado nell’arco degli anni di mantenere fede a questa promessa, viste le esigenze sempre crescenti in termini di prestazione delle varie interfacce grafiche.