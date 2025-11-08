Google Search Live introduce una nuova interfaccia flottante

Google ha rilasciato un aggiornamento importante per Search Live, la funzione che trasforma la classica ricerca in una vera conversazione con l’AI di Gemini. Presentata a giugno e ancora non disponibile in Italia, questa modalità consente di porre domande a voce e ricevere risposte audio generate dall’intelligenza artificiale, il tutto senza interrompere le attività in corso sul dispositivo.

Con la nuova versione stabile dell’app Google, la 16.43, Search Live abbandona la precedente interfaccia a schermo intero per introdurre una finestra flottante. Si tratta di una piccola “pillola” che resta visibile sul display, anche mentre si utilizzano altre app, e permette di continuare la conversazione con l’assistente in tempo reale. Un approccio che semplifica il multitasking, consentendo di navigare, scrivere o consultare contenuti mentre l’AI continua ad ascoltare e rispondere.

Come funziona la nuova finestra “pill”

La nuova finestra mostra sulla sinistra l’icona live di Gemini, seguita da un contatore di durata della conversazione aggiornato in tempo reale. Sono presenti anche i pulsanti per attivare o disattivare il microfono e terminare la sessionecon un semplice tocco. A differenza del passato, quando la funzione veniva gestita solo tramite una notifica nella barra superiore, ora l’interfaccia è visibile direttamente sullo schermo, rendendo l’esperienza molto più dinamica e intuitiva.

La finestra flottante, però, non può essere spostata liberamente: resta ancorata in una posizione fissa, in modo simile a quanto accade con la modalità picture-in-picture. Questa scelta mira a mantenere la visibilità costante della sessione senza invadere lo spazio operativo dell’utente.

Un passo verso l’integrazione con Gemini Live

Con questo aggiornamento, Search Live si avvicina ancora di più a Gemini Live, che utilizza un’interfaccia simile a una chiamata in corso. Al momento, la funzione supporta anche la condivisione video ma non consente ancora la registrazione dello schermo, una possibilità che secondo i rumor potrebbe arrivare nei prossimi aggiornamenti.