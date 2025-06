Gemini, l’AI di Google ottimizza l’uso di Gmail

Si sente parlare sempre più spesso di intelligenza artificiale e di nuove funzioni che vengono messe a disposizione da questa innovativa soluzione. Soluzione che ormai non solo è entrata a far parte del quotidiano degli utenti, ma che pian piano sta ottimizzando anche i dispositivi e gli strumenti in cui viene implementata. Pensiamo, ad esempio, a Google che ha deciso di migliorare ulteriormente i suoi servizi implementando Gemini in Gmail.

Uno strumento che non fa altro che andare a ottimizzare le funzionalità messe a disposizione degli utenti dato che la gestione delle email viene migliorata grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo alcuni consigli indispensabili per poter sfruttare al meglio Gmail grazie a Gemini.

Gemini: l’AI di Google ottimizza Gmail

Perché mettere da parte la tecnologia quando è in grado di aiutare gli utenti nei compiti più semplici, ma anche complessi, consentendo di ridurre i tempi? Grazie all’implementazione di Gemini in Gmail, infatti, gestire le mail diventa semplice e rapido.

Tra le tante funzioni rese disponibili grazie a Gemini in Gmail, c’è quella dedicata al riassunto dei messaggi. Funzione che può essere utilizzata sia tramite web che app dedicata per dispositivi mobili. Utilizzando, dunque, la funzione riassumi email l’utente può in pochi secondi ottenere un riassunto dei punti chiave della mail per avere a portata di mano le informazioni più importanti.

Tra le tantissime email che ricevete a volte è quasi impossibile cercare quella che vi interessa? Ebbene, grazie a Gemini si può addirittura cercare nella propria posta in arrivo delle informazioni specifiche. Tale funzione consente pertanto di evitare di perdere tempo per cercare le informazioni che interessano a ciascun utente. Infine, per aiutare gli utenti in caso di mancanza di ispirazione, Gemini può aiutare suggerendo le risposte più adeguate al contesto grazie alla funzionalità denominata Contextual Smart Reply.