Google Pixel 10 e 9, continua il bug del vivavoce lento: non verrà risolto

Molti utenti durante gli scorsi mesi hanno ravvisato un problema molto grave a bordo dei loro Google Pixel 9 e Pixel 10. Si tratta del vivavoce lento, problema che a quanto pare non verrà risolto. Gli utenti hanno segnalato più volte la problematica, ma Google avrebbe classificato il bug come “impossibile da risolvere“.

Molti utenti hanno parlato di un ritardo di circa due secondi tra la pressione del tasto e l’effettiva attivazione del vivavoce, un intervallo che può sembrare minimo ma che, in contesto telefonico, risulta fastidioso. Secondo Google, però, il bug non è riproducibile in modo costante e non dipende da un singolo elemento del sistema, motivo per cui l’indagine è stata chiusa senza ulteriori sviluppi.

Origini e comportamento del bug

Le prime segnalazioni risalgono a maggio 2024, quando il problema è emerso sui Pixel 9, per poi ripresentarsi sui modelli successivi. Anche sui nuovi Pixel 10 Pro il ritardo è ancora evidente, seppur in forma meno marcata. I test effettuati dagli utenti e dalle redazioni specializzate mostrano che il problema non sembra legato all’hardware, ma piuttosto all’app Telefono di Google, aggiornata proprio nei mesi in cui sono comparsi i primi sintomi.

Un indizio arriva dal comportamento dell’interfaccia: il ritardo si verifica solo quando la schermata di chiamata è a tutto schermo. Se invece si attiva il vivavoce dal pannello delle notifiche, l’operazione è quasi istantanea. Questo suggerisce che la causa sia legata al modo in cui l’app gestisce la grafica e i comandi durante una chiamata attiva. Alcuni utenti hanno infatti risolto temporaneamente il problema installando versioni precedenti dell’app Telefono, dove il bug non si manifesta.

Google chiude il ticket: “caso archiviato”

Nonostante le prove raccolte, Google ha deciso di interrompere le indagini, classificando il bug come “non risolvibile”. La scelta ha suscitato frustrazione nella community, che sperava in un fix software con i prossimi aggiornamenti. Per ora, dunque, il problema resta e non ci sono indicazioni su eventuali correzioni future.