Windows 11, Aggiorna e arresta non spegneva i PC: Microsoft ha risolto il bug

Da molto tempo gli utenti Windows stanno segnalando un comportamento anomalo del sistema: selezionando “Aggiorna e arresta”, il PC non si spegneva per davvero ma si riavviava automaticamente. Questo è stato riconosciuto come un vero e proprio errore che ha generato confusione e anche rabbia negli utenti, soprattutto quelli che in genere lasciavano il computer aggiornarsi credendo di trovarlo spento al mattino.

La causa era un bug interno di lunga data, presente non solo su Windows 11 ma anche su alcune versioni di Windows 10. Microsoft lo ha finalmente corretto con l’aggiornamento KB5067036, rilasciato a fine ottobre per le versioni Windows 11 25H2 e 24H2. Si tratta di una patch importante che risolve in modo definitivo il malfunzionamento del comando di spegnimento dopo gli update.

Un errore nella gestione del processo di aggiornamento di Windows 11

Microsoft ha chiarito la questione specificando che il problema nasceva dalla sequenza di chiusura del sistema. Dopo aver completato l’installazione degli aggiornamenti, Windows avrebbe dovuto avviare la procedura di spegnimento, ma in alcuni casi riceveva un’istruzione errata che portava invece al riavvio. In sostanza, il sistema “dimenticava” di eseguire l’ultima fase, lasciando il computer acceso anche per ore.

Le conseguenze non erano solo irritanti: i laptop potevano scaricarsi completamente, i consumi energetici aumentavano inutilmente e molti utenti, credendo di aver commesso un errore, finivano per ripetere l’operazione più volte.

L’aggiornamento che chiude definitivamente il caso e tranquillizza gli utenti

Con il rilascio della patch KB5067036, Microsoft assicura che il comando “Aggiorna e arresta” ora funziona come previsto, portando allo spegnimento completo del sistema. L’intervento arriva dopo anni di segnalazioni, risolvendo una delle anomalie più discusse sui forum di supporto.

Gli utenti possono installare l’aggiornamento tramite Windows Update, assicurandosi così di evitare che il problema si ripresenti in futuro. Finalmente, dopo l’update, ora tutti i PC si spengono per davvero.