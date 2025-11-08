Ad
MacBook Air: nuovi rumor sulla versione con schermo OLED

Stanno emergendo nuove indiscrezioni riguardo il nuovo MacBook Air con schermo OLED. Ecco di cosa si tratta.

scritto da Margareth Galletta 2 Minuti lettura
MacBook Air

Il percorso verso il MacBook Air OLED sarà più lungo del previsto. Secondo le informazioni più recenti, Apple avrebbe già pianificato il debutto di tale versione. Eppure, il lancio non avverrà prima del 2028. La notizia, riportata da Mark Gurman nella sua rubrica Power On per Bloomberg, si inserisce in una più ampia strategia di transizione tecnologica dell’azienda di Cupertino. La quale procede con prudenza, seguendo un ordine preciso di aggiornamento dei propri dispositivi. La tecnologia OLED, già consolidata nel mondo mobile, rappresenta per Apple una promessa di efficienza e qualità visiva superiore. Ciò con neri profondi, contrasto più netto, consumi ridotti. Eppure, nonostante il vantaggio evidente, l’adozione sui MacBook procede lentamente. L’obiettivo non sembra quello di stupire con un annuncio anticipato, ma di garantire che l’integrazione raggiunga un livello di maturità adeguato.

MacBook Air OLED: ecco le indiscrezioni emerse

Dunque, la decisione di posticipare l’arrivo del dispositivo sembra rispecchiare una strategia di gestione della maturità del prodotto. Apple appare determinata a mantenere una distinzione chiara tra le diverse fasce della sua offerta. Da un lato i dispositivi “Pro”, destinati agli utenti più esigenti. Dall’altro quelli “Air”, progettati per un pubblico ampio, ma attento alla qualità.

Secondo Gurman, la migrazione seguirà una progressione ordinata. Si partirà con iPad Mini e MacBook Pro. Passando poi a iPad Air e infine MacBook Air. Mentre l’iPad base rimarrebbe escluso da tale evoluzione. L’approccio riflette la consueta filosofia di Apple, che privilegia la coerenza dell’ecosistema e l’ottimizzazione dei processi produttivi rispetto alla velocità del rinnovamento. In tale scenario, il primo MacBook Pro OLED potrebbe arrivare già alla fine del 2026, aprendo la strada ai modelli successivi.

Nel lungo periodo, tale evoluzione suggerisce un ecosistema sempre più armonizzato. In cui la tecnologia OLED non rappresenta solo un aggiornamento estetico, ma un elemento di continuità con la visione di Apple di unire prestazioni, design e sostenibilità in un equilibrio destinato a ridefinire gli standard del mercato dei laptop.

