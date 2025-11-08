Casio presenta il nuovo G-Shock GA-B010: design ultra resistente e intelligenza “smart”

Casio amplia la sua gamma G-Shock con il lancio in Giappone della nuova serie GA-B010, un orologio che combina lo stile robusto del marchio con funzioni smart di base pensate per chi cerca praticità e affidabilità. Tre le varianti disponibili: una in verde oliva, una nera classica e una terza versione con quadrante blackout, dal design più discreto e moderno. Pur non volendo competere con gli smartwatch completi, il GA-B010 si posiziona come una via di mezzo ideale tra un orologio tradizionale e un dispositivo sempre connesso.

Tra le funzioni smart troviamo il contapassi, gli avvisi di movimento e il monitoraggio dell’attività giornaliera. Tutti i dati raccolti vengono sincronizzati via Bluetooth con l’app Casio Watches. Quest’ultima consente di visualizzare statistiche e progressi direttamente dallo smartphone Android o iOS. Il vero punto di forza, però, è la tecnologia Tough Solar, la quale permette di ricaricare l’orologio tramite la luce solare. Garantisce fino a 5 mesi di autonomia con una singola carica e fino a 26 mesi in modalità risparmio energetico.

Resistenza estrema e materiali sostenibili: il DNA del nuovo Casio G-Shock

Come da tradizione, la robustezza resta il marchio di fabbrica del nuovo G-Shock. Il GA-B010 è dotato di cassa Carbon Core Guard, una struttura in resina rinforzata con fibra di carbonio, progettata per resistere a urti, vibrazioni e pressioni estreme. L’orologio è impermeabile fino a 200m è quindi adatto anche per immersioni e sport acquatici. Casio ha anche scelto di utilizzare materiali ecosostenibili per lunetta, cinturino e parti della cassa, proseguendo nella sua strategia di riduzione dell’impatto ambientale.

Le dimensioni sono contenute. Parliamo di 52,3×49,3×15,2mm per un peso di appena 57 grammi. Sul fronte estetico, troviamo il grande tasto frontale, studiato per un uso immediato anche con i guanti, e il doppio LED “Super Illuminator”, che migliora la visibilità in condizioni di scarsa luminosità. La precisione è garantita da un nuovo modulo LSI, in grado di ridurre del 40% il consumo energetico rispetto al modello GBA-800, con uno scarto massimo di soli 15 secondi al mese. Una volta connesso al telefono, l’ora si aggiorna automaticamente.

Disponibile in Giappone a 27.500 yen (circa 150€), il G-Shock GA-B010 non ha ancora una data ufficiale di uscita per l’Europa. In ogni caso, il suo mix di stile sportivo, tecnologia solare e materiali green lo rende uno dei modelli più attesi tra gli appassionati del brand.