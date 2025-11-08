Ad
ApplicazioniNewsScienza e Tecnologia

Casio presenta il nuovo G-Shock GA-B010: design ultra resistente e intelligenza “smart”

Casio rinnova la sua linea più iconica con un orologio solare, connesso e costruito per durare nel tempo

scritto da Ilenia Violante 2 Minuti lettura
Casio

Casio amplia la sua gamma G-Shock con il lancio in Giappone della nuova serie GA-B010, un orologio che combina lo stile robusto del marchio con funzioni smart di base pensate per chi cerca praticità e affidabilità. Tre le varianti disponibili: una in verde oliva, una nera classica e una terza versione con quadrante blackout, dal design più discreto e moderno. Pur non volendo competere con gli smartwatch completi, il GA-B010 si posiziona come una via di mezzo ideale tra un orologio tradizionale e un dispositivo sempre connesso.

Tra le funzioni smart troviamo il contapassi, gli avvisi di movimento e il monitoraggio dell’attività giornaliera. Tutti i dati raccolti vengono sincronizzati via Bluetooth con l’app Casio Watches. Quest’ultima consente di visualizzare statistiche e progressi direttamente dallo smartphone Android o iOS. Il vero punto di forza, però, è la tecnologia Tough Solar, la quale permette di ricaricare l’orologio tramite la luce solare. Garantisce fino a 5 mesi di autonomia con una singola carica e fino a 26 mesi in modalità risparmio energetico.

Resistenza estrema e materiali sostenibili: il DNA del nuovo Casio G-Shock

Come da tradizione, la robustezza resta il marchio di fabbrica del nuovo G-Shock. Il GA-B010 è dotato di cassa Carbon Core Guard, una struttura in resina rinforzata con fibra di carbonio, progettata per resistere a urti, vibrazioni e pressioni estreme. L’orologio è impermeabile fino a 200m è quindi adatto anche per immersioni e sport acquatici. Casio ha anche scelto di utilizzare materiali ecosostenibili per lunetta, cinturino e parti della cassa, proseguendo nella sua strategia di riduzione dell’impatto ambientale.

Le dimensioni sono contenute. Parliamo di 52,3×49,3×15,2mm per un peso di appena 57 grammi. Sul fronte estetico, troviamo il grande tasto frontale, studiato per un uso immediato anche con i guanti, e il doppio LED “Super Illuminator”, che migliora la visibilità in condizioni di scarsa luminosità. La precisione è garantita da un nuovo modulo LSI, in grado di ridurre del 40% il consumo energetico rispetto al modello GBA-800, con uno scarto massimo di soli 15 secondi al mese. Una volta connesso al telefono, l’ora si aggiorna automaticamente.

Disponibile in Giappone a 27.500 yen (circa 150€), il G-Shock GA-B010 non ha ancora una data ufficiale di uscita per l’Europa. In ogni caso, il suo mix di stile sportivo, tecnologia solare e materiali green lo rende uno dei modelli più attesi tra gli appassionati del brand.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !