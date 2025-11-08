Dex, il robot su ruote che lavora come un uomo

Nel mondo della robotica industriale arriva una nuova protagonista. Si chiama Dex ed è la più recente creazione di Richtech Robotics. L’azienda statunitense già nota per i suoi robot destinati ai settori dei servizi e della logistica. È stato presentato in occasione del GTC 2025 di Washington D.C. E l’umanoide è stato mostrato come una soluzione innovativa. Capace di combinare agilità, stabilità e capacità operative simili a quelle di un lavoratore umano.

La vera particolarità di questo robot sta nel suo sistema di movimento. Non cammina, ma si muove su ruote. Una scelta precisa, dettata sia da motivi di efficienza energetica sia da esigenze di sicurezza. Matt Casella, il presidente di Richtech Robotics, ha spiegato. “Gli esseri umani sono imbattibili nella manipolazione degli oggetti, ma per gli spostamenti nulla batte le ruote. Abbiamo quindi deciso di far viaggiare Dex come una macchina. Ma di farlo lavorare come una persona.”

Dex è la nuova frontiera di Richtech Robotics

Dex è pensato per svolgere compiti leggeri e medi in ambienti produttivi e logistici. Come ispezioni, controllo qualità, confezionamento e supporto alle linee di assemblaggio. Verrà commercializzato in due versioni. Una stazionaria, destinata ai lavori di precisione. E l’altra mobile, capace di muoversi autonomamente tra le varie postazioni di lavoro. Quest’ultima offre fino a quattro ore di autonomia con ricarica completa in due. Mentre la versione fissa può operare ininterrottamente 24 ore su 24. Entrambe sono dotate di bracci robotici capaci di sollevare fino a 5 chilogrammi per lato. Ma anche di un sistema visivo a quattro telecamere che consente una visione a 360 gradi e interazioni sicure con persone e macchinari.

Il cuore tecnologico di Dex è la piattaforma NVIDIA Jetson Thor. Un’unità di calcolo basata su intelligenza artificiale sviluppata appositamente per la robotica avanzata. Prima di operare in ambienti reali, Dex si allena in uno spazio virtuale attraverso NVIDIA Isaac Sim. Un simulatore che consente al robot di apprendere in modo sicuro grazie alla tecnica Sim2Real. Così l’automa può acquisire competenze realistiche riducendo tempi di addestramento ed errori operativi.

Il progetto rappresenta l’evoluzione naturale dell’esperienza di Richtech, che conta oltre 450 installazioni di robot in territorio americano. La mobilità di Dex deriva dai robot per consegne Titan. Mentre la precisione dei suoi arti riprende quella di ADAM. Il robot barista capace di servire cocktail negli stadi della Major League Baseball. Con questo nuovo modello, l’azienda punta a trasferire le sue competenze nel settore industriale. Fornendo un assistente versatile, collaborativo e capace di operare accanto all’uomo nei compiti ripetitivi o a rischio.