Chrome sperimenta la nuova Ricerca AI: in test Nano Banana e Deep Search

Chrome

La trasformazione della Ricerca Google continua, e questa volta passa direttamente dal browser Chrome. Dopo l’arrivo dell’AI Mode, introdotto anche in Italia all’inizio di ottobre, Google sta sperimentando due nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale che potrebbero cambiare per sempre il modo in cui interagiamo con la barra di ricerca.

Le novità — Nano Banana e Deep Search — sono in fase di test sul canale Chrome Canary, la versione sperimentale del browser, e rappresentano un passo in avanti verso una ricerca sempre più conversazionale e creativa.

Chrome diventa un hub per l’intelligenza artificiale

Sotto la casella di ricerca di Chrome, alcuni utenti che stanno provando le build più recenti hanno notato la comparsa di due nuovi pulsanti AI. Il primo, dedicato a Nano Banana, inserisce automaticamente nella barra il comando “Crea un’immagine di…”, fornendo così un accesso diretto allo strumento di generazione visiva basato sul modello Gemini 2.5 Flash. In altre parole, sarà possibile creare immagini tramite AI senza dover passare da siti o app esterne, direttamente dal browser.

Il secondo pulsante, invece, è quello chiamato Deep Search: qui il prompt automatico è “Aiutami a cercare…”, e apre la strada a una nuova modalità di ricerca potenziata da Gemini, pensata per domande complesse, ricerche contestuali e approfondimenti su più livelli di dettaglio.

Se implementata in via definitiva, questa funzione trasformerà la classica barra di Chrome in un centro creativo dove la ricerca diventa interazione con l’AI, e non più semplice digitazione di parole chiave.

Come attivare Nano Banana e Deep Search su Chrome Canary

Chi vuole provare le due nuove funzioni può farlo fin da ora, ma solo sulla versione Canary di Chrome, che Google utilizza per i test interni.

Per abilitare i nuovi chip AI, è necessario intervenire manualmente nei flag sperimentali:

digitare chrome://flags nella barra degli indirizzi;

cercare e abilitare il flag #ntp-next-features (necessario per attivare la nuova interfaccia della pagina iniziale);

attivare anche #ntp-composebox e #ntp-realbox-next per ottenere i migliori risultati;

riavviare il browser per applicare le modifiche.

Una volta completata la procedura, i due pulsanti compariranno sotto la barra di ricerca nella nuova scheda. Tuttavia, si tratta ancora di una funzione altamente instabile: cliccarci sopra può causare crash improvvisi o mancata risposta del browser.