Mediatek Kompanio 540 debutta sui chromebook: più potenza, autonomia e connettività

MediaTek amplia la propria gamma di processori per Chromebook. Arriva infatti il nuovo Kompanio 540, un chip pensato per la fascia bassa del mercato educativo e domestico. Il nuovo SoC prende il posto del Kompanio520 e promette un netto passo in avanti in termini di efficienza, velocità e durata della batteria. Mantiene però al tempo stesso un consumo energetico ridotto e un prezzo competitivo.

Il Kompanio 540 di MediaTek si presenta con un’architettura a otto core. Nello specifico prevede due Arm Cortex-A78 da 2,6GHz per le operazioni più pesanti e sei Cortex-A55 da 2GHz per le attività quotidiane. Il chip è costruito con un processo produttivo a 6nm. In più integra una GPU Arm Mali-G57 MC2. Soluzione sufficiente per gestire grafica web, applicazioni multimediali e contenuti video in alta definizione. La compatibilità con memorie LPDDR5 fino a 6.400MHz e storage UFS 3.1 consente un grande aumento nella velocità di lettura e scrittura.

Mediatek Kompanio 540: più efficienza e durata per i chromebook economico

Grazie al nuovo design, MediaTek Kompanio 540 è in grado di supportare display 4K a 60fps o due monitor 2.5K in contemporanea. Può anche decodificare video-4K e codificare contenuti Full HD a 60 fotogrammi al secondo. Tutte caratteristiche che lo rendono ideale per didattica a distanza, streaming e produttività leggera. Una delle novità più rilevanti è il supporto nativo al WiFi 7. Si tratta di una tecnologia che finora si era vista solo su laptop e smartphone premium, e che ora debutta anche nella fascia più economica del mercato.

Anche se è un processore pensato per dispositivi da circa 300 dollari, le prestazioni del Kompanio 540 segnano un salto di qualità rispetto al 520. L’azienda parla infatti di un +50% nelle performance single-core, +30% in multi-core e +75% nel comparto grafico. L’autonomia invece si presenta fino al 35% superiore rispetto a quella offerta da un Chromebook con chip Intel N150.

Tali risultati sono stati ottenuti senza aumentare i consumi, grazie a una gestione energetica più efficiente e alla scelta di core bilanciati. MediaTek però ha chiarito che il Kompanio-540 non dispone di una vera unità neurale (NPU) dedicata all’IA. Quindi non supporterà le funzioni AI “on-device” dei Chromebook-Plus. È però un chip ideale per navigazione web, produttività base, streaming e apprendimento online, I primi Chromebook con MediaTek Kompanio 540 dovrebbero arrivare nel 2026, destinati principalmente a scuole e studenti, ma anche a chi cerca un portatile leggero e duraturo per l’uso quotidiano.