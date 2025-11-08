2026, l’anno di Apple Intelligence: iOS 27 segnerà la svolta nell’era dell’AI secondo i rumor

Apple Intelligence

Il 2026 potrebbe essere un anno spartiacque per Apple. Dopo mesi di rincorsa nel campo dell’intelligenza artificiale, la casa di Cupertino sembra finalmente pronta a giocare un ruolo da protagonista con Apple Intelligence, la nuova piattaforma di funzionalità AI che prenderà forma con iOS 27.

Le indiscrezioni arrivano, come spesso accade, da Mark Gurman di Bloomberg, una delle fonti più affidabili in materia di roadmap Apple. Secondo quanto riferito, il prossimo grande aggiornamento del sistema operativo mobile sarà interamente incentrato sull’espansione delle funzioni di AI integrate, andando ben oltre il tanto discusso rinnovamento di Siri.

iOS 27: il punto di svolta per l’ecosistema Apple

La presentazione ufficiale di iOS 27 è attesa per la WWDC 2026, l’annuale conferenza per sviluppatori di Apple che si terrà presumibilmente a giugno, mentre il rilascio pubblico avverrà in autunno, insieme ai futuri iPhone 18. Gurman parla di “grandi novità per Apple Intelligence”, una formula che Apple avrebbe scelto per identificare il suo insieme di funzioni AI integrate nel sistema, dal linguaggio naturale alle analisi contestuali fino alla gestione predittiva delle app.

Sebbene i dettagli rimangano avvolti nel mistero, è chiaro che iOS 27 costituirà la prima versione davvero nativa dell’AI nell’ecosistema Apple, con algoritmi integrati a livello di sistema e in grado di dialogare con tutti i dispositivi, inclusi Mac, iPad e Apple Watch.

Siri “Gen AI”: il ponte tra iOS 26 e 27

Prima del salto in avanti di iOS 27, Apple introdurrà un’importante tappa intermedia: la nuova Siri basata su intelligenza generativa, prevista con iOS 26.4 nel corso della primavera 2026. La novità, secondo Gurman, si baserà sul modello Gemini di Google, frutto di un accordo riservato fra le due aziende, e rappresenterà la prima implementazione pubblica di un assistente Apple alimentato da AI generativa. Siri sarà così capace di creare riassunti, scrivere messaggi, proporre suggerimenti dinamici e interagire in linguaggio naturale in modo più fluido e contestuale.

Tuttavia, Apple Intelligence andrà oltre: con iOS 27, le capacità AI dovrebbero estendersi a funzioni di gestione automatica del sistema, di editing avanzato dei contenuti multimediali e di personalizzazione intelligente dell’esperienza utente.