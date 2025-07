Gemini Live cambia volto: colori, fluidità e nuove funzioni

Il volto dell’assistente di Google cambia profondamente, Gemini Live ora si prepara a diventare uno strumento ancora più completo e sofisticato. L’aggiornamento, già in fase di test, non si limita a modificare l’aspetto grafico della piattaforma, ma riguarda l’intera esperienza utente. La tradizionale interfaccia bicolore fa spazio a un nuovo stile caratterizzato dai quattro colori simbolo di Google, blu, rosso, verde e giallo. Questi elementi, già presenti nell’ecosistema visivo dell’azienda, danno a Gemini una coerenza estetica finora assente. Il cambiamento tocca anche l’icona del servizio, ora finalmente multicolore, e i bordi delle finestre, che si fanno più arrotondati e morbidi.

Gemini Live diventa più intelligente e accessibile

Tale aggiornamento però non punta solo sull’apparenza. Gemini Live evolve anche nella sostanza, diventando un compagno più attivo per le attività di tutti i giorni. Google intende infatti potenziare l’integrazione dell’assistente con app già familiari agli utenti. Alcune funzionalità, come il collegamento diretto a Maps, Keep, Calendar e Tasks, sono già disponibili per una parte del pubblico. Ma il codice delle nuove versioni lascia intravedere una gamma di strumenti molto più ampia. Gemini Live, a breve, potrebbe infatti permettere di avviare contenuti musicali direttamente da Spotify o YouTube Music.

L’integrazione della funzione “Cerchia e cerca” rappresenta una delle innovazioni più importanti. La nuova interfaccia di Gemini Live includerà un pulsante dedicato, posto nella parte inferiore dello schermo. Con un semplice tocco, sarà possibile selezionare elementi visivi e ottenere risposte immediate, senza dover lasciare la schermata attiva. Questa ricerca contestuale rende l’interazione con il dispositivo più diretta, veloce e continua. Il design del pulsante è stato perfezionato nelle ultime versioni, risultando ora in linea con l’estetica generale del sistema.

Anche l’accessibilità riceve un’attenzione particolare. Tra le novità in arrivo vi è l’introduzione dei sottotitoli in tempo reale (Live Captions), attivabili direttamente da Gemini Live. Questi resteranno visibili anche quando l’interfaccia sarà ridotta a icona, offrendo un supporto costante e discreto, utile in molteplici contesti. Insomma, Google punta a fare di Gemini Live molto più di un assistente vocale.