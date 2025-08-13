iOS 26 aggiornerà gli AirPods con una funzione per la traduzione in tempo reale

In questi ultimi giorni Apple ha ufficializzato il suo prossimo aggiornamento: iOS 26. Nell’autunno avremo modo di conoscere tutte le funzionalità incluse e tra queste una in particolare che coinvolge gli Apple AirPods. Il colosso di Cupertino, che punta sull’introduzione di funzioni basate sull’intelligenza artificiale al fine di potenziare il suo Apple Intelligence, renderà i suoi auricolari in grado di rispondere a un nuovo comando decisamente interessante.

Apple AirPods: basterà un gesto per tradurre in tempo reale

A fornire alcune informazioni sulla nuova funzione pensata da Apple è il portale Bloomberg, che già all’inizio di quest’anno aveva affermato che Apple avrebbe lavorato alla traduzione in tempo reale. La Mela morsicata, infatti, ha già confermato l’arrivo della novità, che permetterà di tradurre in tempo reale da svariate lingue sia durante l’utilizzo di app come FaceTime o Messaggi, sia durante le conversazioni reali, grazie a un’app nota come Translate. Inoltre, il colosso favorirà l’accesso all’applicazione dedicata alla traduzione in tempo reale aggiornando i suoi AirPods, i quali saranno in grado di reagire a un nuovo gesto, che attiverà automaticamente la funzione e consentirà di attivare la traduzione istantanea delle conversazioni captate nella vita reale.

Molto probabilmente la nuova funzione sarà una prerogativa di iPhone 17 e sarà possibile sfruttarla tramite auricolari soltanto se in possesso di AirPods di 4ª generazione o AirPods Pro di 2ª generazione. Le informazioni a riguardo sono ancora scarse ma è certo che si tratterà di una funzione molto apprezzata da gran parte degli utenti. Nei prossimi mesi avremo sicuramente la possibilità di assistere all’emergere di maggiori dettagli che permetteranno di scoprire quali saranno i dispositivi compatibili. Al momento, conosciamo soltanto le lingue dalle quali sarà possibile tradurre, cioè: il cinese, l’inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo.

Per conoscere tutte le ulteriori funzioni in arrivo con iOS 26 è già possibile consultare l’apposita pagina presente sul sito ufficiale Apple.it.