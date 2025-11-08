Google Traduttore introduce due modalità di traduzione: rapidità o precisione

Google Traduttore

Google Traduttore si prepara a una delle sue evoluzioni più significative degli ultimi anni. L’app, utilizzata quotidianamente da milioni di persone in tutto il mondo, sta infatti introducendo una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale che permette di scegliere fra due modalità di traduzione: una più veloce e una più accurata, in base alle esigenze del momento.

La novità, individuata dai colleghi di 9to5Google, è attualmente in fase di test sull’app per iOS, ma dovrebbe presto arrivare anche su Android e Web. Si tratta di un aggiornamento che promette di cambiare il modo in cui usiamo Translate — e forse anche il suo posizionamento all’interno dell’ecosistema AI di Google.

Due modalità, due filosofie di traduzione

La nuova interfaccia di Google Traduttore introduce un pulsante a forma di “pillola” subito sotto al logo dell’app: premendolo, l’utente può scegliere fra due modelli di traduzione AI.

Modalità Rapida – pensata per traduzioni istantanee, frasi brevi o dialoghi quotidiani. È quella più leggera, ottimizzata per tempi di risposta minimi e un consumo di dati ridotto.

– pensata per traduzioni istantanee, frasi brevi o dialoghi quotidiani. È quella più leggera, ottimizzata per tempi di risposta minimi e un consumo di dati ridotto. Modalità Avanzata – basata su un modello linguistico più complesso e di ultima generazione. È leggermente più lenta ma molto più precisa, ideale per testi articolati, espressioni idiomatiche o documenti professionali.

In pratica, Google sta introducendo una forma di “traduzione adattiva”, che consente all’utente di decidere quanta potenza dell’AI impiegare in base al contesto. Una soluzione che rende Translate più flessibile e vicino a strumenti professionali come DeepL, ma mantenendo l’immediatezza che ne ha decretato il successo.

Supporto linguistico e rollout

Secondo quanto segnalato dall’app, la modalità avanzata sarà inizialmente disponibile solo per alcune lingue, probabilmente a partire dall’inglese. Non è ancora chiaro quante e quali verranno aggiunte nel tempo, ma è verosimile che Google estenderà la funzione alle lingue con i dataset più completi e addestrati su modelli Gemini.

Per ora, la novità è stata individuata solo su iOS e sembra limitata al mercato statunitense, ma Google ha già annunciato di voler espandere le nuove funzioni AI di Translate a livello globale “nei prossimi mesi”. Nessuna conferma, invece, su un possibile legame con l’abbonamento AI Premium o AI Pro, anche se il rischio — o l’intenzione — di un’integrazione a pagamento non è da escludere.