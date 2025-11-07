Very Mobile, ritorna Very 5,99 Special con 200 Giga

L’operatore telefonico virtuale ha deciso di far tornare una super promozione. Ci stiamo riferendo alla promo denominata Very 5,99 Special. Si tratta di una super promo che arriva ad includere fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare senza pensieri. Secondo quanto è emerso, i già clienti dell’operatore potranno invitare altre persone ad attivare questa offerta.

Very Mobile, ritorna la super promo Very 5,99 Special con 200 GB al mese

Very 5,99 Special è tornata nuovamente disponibile. Come già detto, infatti, l’operatore ha aggiornato nuovamente la sua disponibilità. Tuttavia, questa offerta sarà disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti che riceveranno l’apposito invito sai già clienti dell’operatore virtuale Very Mobile.

L’operatore, in particolare, ha avviato una campagna sms per avvisare i suoi già clienti di questa possibilità. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ecco il messaggio inviato dall’operatore ai suoi già clienti.

“Porta in Very una persona speciale con 200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese PER SEMPRE. Attivazione e SIM sono Gratis. Per info e condizioni, e per approfittarne, basta utilizzare entro il 12/11 il codice coupon […] su verymobile.it/599-special2 o nei negozi Very”

Con questa nuova super offerta, i nuovi clienti potranno utilizzare ogni mese un ricco bundle. Nello specifico, si avranno a disposizione ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, il bundle mette a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti i numeri. Il costo per avere a disposizione questo bundle è di soli 5,99 euro al mese. Il costo rimarrà invariato , dato che l’operatore ha inserito la dicitura Per Sempre. Oltre a questo, poi, Very Mobile ha inoltre deciso di proporre gratuitamente sia il costo di attivazione dell’offerta sia il costo per la scheda sim.