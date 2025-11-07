Apple rilascia iOS 18.7.2 e blocca temporaneamente la beta di iOS 26.2 sui modelli con modem C1 e C1X

Apple ha distribuito iOS 18.7.2 e iPadOS 18.7.2, due aggiornamenti destinati ai dispositivi che non possono – o non desiderano – passare alle versioni più recenti dei sistemi operativi. L’update, identificato dalla build 22H124, introduce importanti correzioni di sicurezza e un miglioramento generale della compatibilità hardware.

La versione è pensata per modelli come iPhone XR, iPhone XS e iPad di settima generazione, e come indicato nel changelog “è raccomandata per tutti gli utenti”. Non introduce nuove funzioni, ma rientra nella strategia di Apple di mantenere la sicurezza anche sui dispositivi non più supportati dal ciclo di aggiornamenti principali, garantendo stabilità e protezione da vulnerabilità note.

L’installazione è disponibile tramite Impostazioni – Generali – Aggiornamento software, dove è possibile selezionare “Aggiorna ora”. Con questa release, Apple conferma l’impegno nel prolungare il ciclo di vita dei vecchi dispositivi, offrendo patch di sicurezza puntuali anche per chi non può accedere a iOS 26.

Blocco improvviso per la beta di iOS 26.2 e iPadOS 26.2

A poche ore dal rilascio pubblico di iOS 18.7.2, Apple ha interrotto la distribuzione delle beta di iOS 26.2 e iPadOS 26.2 per tutti i dispositivi dotati di modem C1 e C1X, i nuovi chip cellulari sviluppati internamente dall’azienda. La misura riguarda modelli come iPhone 16e, iPhone Air e iPad Pro M5 Cellular, che non possono più installare l’aggiornamento nonostante esso continui a comparire tra le versioni disponibili per altri sviluppatori.

La sospensione sarebbe legata a un bug critico che, secondo alcune segnalazioni, avrebbe provocato errori irreversibili durante l’installazione, costringendo gli utenti al ripristino completo del dispositivo alla precedente versione iOS 26.1.

Apple ha dapprima bloccato la possibilità di installare la beta, per poi ritirarla completamente dai server di distribuzione. Al suo posto, l’azienda ha ripristinato la Release Candidate di iOS 26.1 per i modelli coinvolti, così da consentire ai tester di restare nel programma beta ma con una versione stabile e sicura.

Un nuovo rilascio della beta di iOS 26.2 è previsto solo dopo la risoluzione del bug nei modem C1 e C1X, a conferma di quanto la stabilità e la sicurezza restino una priorità assoluta per Apple anche in fase di sviluppo.