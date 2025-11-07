Ultimate Zombie Defense, preparatevi a fronteggiare i non morti

Gli amanti dei titoli survival horror con elementi tattici potranno divertirsi con il nuovo Ultimate Zombie Defense. Disponibile su PC, il titolo è approdato su Xbox One e Xbox Series X|S a fine ottobre e a partire dal 4 dicembre sarà giocabile su PlayStation 5.

Le recensioni ottenute dallo studio indipendente Terror Dog Studio che ha curato lo sviluppo sono molto interessanti. Su Steam il titolo ha incassato l’86% di recensioni positive su circa 1.400 recensioni rilasciate dai giocatori.

Il porting per le versioni console è stato curato da Ultimate Games mantenendo quelle che sono le caratteristiche principali e l’immediatezza del gampeplay di Ultimate Zombie Defense. I giocatori si troveranno davanti ad uno sparatutto con visuale dall’altro in cui dovranno sopravvivere ad ondate sempre crescenti di non morti.

In Ultimate Zombie Defense impersoneremo l’ultimo sopravvissuto contro l’avanzare inesorabile di una apocalisse zombie

L’apocalisse zombie si abbatterà sul protagonista che dovrà cercare il modo di sopravvivere e, al tempo stesso, eliminare la fonte dell’epidemia. I giocatori potranno scegliere tra otto personaggi unici, ognuno caratterizzato da poteri esclusivi.

Inoltre, per riuscire in questa impresa, sarà fondamentale costruire la propria base e fortificarla attraverso l’installazione di recinzioni, sacchi di sabbia, filo spinato, torrette e mine. Ogni elemento consentirà di fronteggiare le ondate di zombie e resistere più a lungo.

L’ambientazione del titolo è una città europea, sigillata dalle forze di sicurezza per contenere l’epidemia. Tuttavia, con il proseguire della campagna principale ci si potrà spostare anche nelle campagne circostanti per continuare a resistere.

Gli sviluppatori assicurano un’ampia varietà di gameplay in Ultimate Zombie Defense. Le armi disponibili saranno tantissime spazieranno tra fucile a pompa, lanciagranate, lanciafiamme, minigun e molto altro ancora. Inoltre, ci saranno ben dodici diverse tipologie di zombie, ognuno con caratteristiche uniche. Ogni livello sarà caratterizzato dalla presenza di un boss dotato di poteri e abilità che renderanno sempre più difficile sopravvivere all’orda.