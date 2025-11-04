The Witcher 4, Andrzej Sapkowski non è coinvolto nel progetto

Gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno confermato da tempo di essere al lavoro su The Witcher 4, nuovo capitolo della saga videoludica. I precedenti capitoli sono stati realizzati prendendo ampiamente spunto dai romanzi scritti da Andrzej Sapkowski, creatore dell’universo narrativo di Geralt di Rivia.

La mitologia polacca si è prestata benissimo alla creazione di un mondo fantastico caratterizzato da mostri, cacciatori e maghi, il tutto condito con lotte di potere sullo sfondo. Gli innumerevoli libri e i tre titoli della saga hanno portato, in seguito alla creazione di una serie TV su Netflix e film d’animazione.

L’impatto della saga di The Witcher è talmente elevato che il quarto capitolo di CD Projekt RED è atteso con ansia dai videogiocatori. Il primissimo trailer rilasciato lascia intendere che la storia sarà incentrata su Ciri impegnata a seguire le orme del suo mentore Geralt di Rivia.

CD Projekt RED ha scelto di non coinvolgere attivamente Andrzej Sapkowski nella realizzazione di The Witcher 4

In una recente intervista, lo scrittore ha confermato che per The Witcher 4 ha raggiunto un importante accordo commerciale. Egli stesso lo definisce “eccellente”, confermando indirettamente l’entusiasmo per la saga sia ancora molto viva.

Tuttavia, Andrzej Sapkowski ha anche affermato che gli sviluppatori di CD Projekt RED ormai non gli chiedano più consigli sui personaggi e sull’andamento della storia. Tutte queste dichiarazioni sono state rilasciate in occasione di un evento legato al lancio del nuovo romanzo Crossroads of Ravens che si configura come un prequel di The Witcher.

In passato, l’autore ha partecipato attivamente alla realizzazione delle trasposizioni videoludiche delle proprie opere. L’obiettivo del team di CD Projekt RED era quello di creare una trasposizione fedele ai romanzi e che ogni variazione fosse supervisionata dal creatore stesso della saga.

Con The Witcher 4, però, potremmo assistere ad un cambiamento importante con l’autore pronto ad affermare che la serie videoludica potrebbe diventare “narrativamente scorretta”. Oltre a non contribuire più attivamente ai giochi, il suo coinvolgimento con la versione di CD Projekt RED è sempre meno evidente. Resta da capire con questo impatterà sulla trama del quarto capitolo.