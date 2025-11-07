Meta AI porta Vibes in Europa: nasce il feed AI per creare, remixare e condividere video

Meta ha ufficialmente lanciato Vibes, il nuovo feed AI integrato nell’app MetaAI, ora disponibile anche in Europa. Si tratta di un ambiente interattivo dedicato alla creazione, al remix e alla condivisione di video brevi generati con l’intelligenza artificiale, pensato per rendere la creatività accessibile a tutti. Attraverso semplici prompt testuali, gli utenti possono descrivere un’idea e vedere l’AI trasformarla in un video completo, personalizzabile con musica, testi, effetti e animazioni.

I contenuti prodotti possono essere pubblicati nel feed di Vibes, condivisi su Instagram e Facebook o inviati in privato. Meta intende così unire la potenza della creatività generativa all’aspetto sociale dei propri ecosistemi digitali. L’app integra anche un assistente conversazionale che permette di chattare con MetaAI, chiedendo idee, suggerimenti o modifiche ai contenuti. Oltre alla generazione di immagini e video, è possibile effettuare editing intelligente, regolare luci, colori e prospettiva, o trasformare una foto in una clip animata.

Vibes e l’evoluzione dell’ AI di Meta

Con l’introduzione di Vibes, Meta punta a consolidare il ruolo dell’app MetaAI come uno spazio creativo e multimediale, integrando anche le funzioni dedicate agli AI Glasses. Le foto e i video catturati dagli occhiali intelligenti possono essere importati, migliorati e pubblicati in pochi passaggi, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale per aggiungere effetti visivi, filtri e animazioni automatiche.

Un aspetto importante del progetto è la funzione Remix. Essa consente di rielaborare i video presenti nel feed, stimolando la collaborazione creativa. Meta incoraggia i creator a sperimentare con prompt dettagliati e visivi per ottenere risultati sempre più realistici e coerenti con la propria visione artistica. Inserire nel prompt riferimenti come “in stile pop art anni ’60” o “con luci soffuse e colori pastello” permette all’AI di interpretare al meglio il tono e lo stile desiderati, trasformando l’interazione in un dialogo creativo.

Secondo l’azienda, Vibes rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio. Infatti, nei prossimi mesi verranno introdotte nuove funzioni per rendere la creazione e la condivisione dei contenuti ancora più personalizzate, interattive e sociali.