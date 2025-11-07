Samsung: arrivano nuovi aggiornamenti per smartphone tablet e smartwatch

Samsung rafforza ancora una volta la sua reputazione nel campo degli aggiornamenti software. Nel dettaglio, l’azienda coinvolge una gamma estesa di dispositivi che va dai pieghevoli di ultima generazione ai tablet rugged fino agli smartwatch. L’obiettivo è garantire sicurezza e stabilità, ma anche portare le novità dell’ultima versione della One UI su dispositivi di fascia diversa. I modelli di punta coinvolti, al momento, sono i Galaxy Z Fold6 e Z Flip6. Entrambi avevano già ricevuto la One UI 8 a settembre e ora beneficiano delle patch di sicurezza di ottobre 2025. Le quali verranno implementate attraverso i firmware F956BXXS2CYJ1 e F741BXXS2CYJ1. Tali aggiornamenti risolvono 14 vulnerabilità critiche (CVE) e 20 di livello medio (SVE). Concentrandosi principalmente su correzione dei bug e miglioramento delle prestazioni generali.

Samsung rilascia nuovi aggiornamenti per i suoi dispositivi

La novità principale riguarda, invece la diffusione della One UI 8 su dispositivi più accessibili. Il tablet Galaxy Tab Active 5 Pro riceve il firmware X356BXXU3BYJ4 tramite un pacchetto OTA di oltre 2 GB, comprensivo delle patch di ottobre 2025. Allo stesso tempo, i Galaxy A06 e Galaxy A07 iniziano a ricevere la nuova versione della One UI in alcuni paesi asiatici come Indonesia, Malesia, Thailandia e Filippine. Anche i firmware A065FXXU7CYJ8 e A075FXXU1BYJA, con pacchetti da circa 2,3 GB, aggiornano le patch. Gli utenti europei riceveranno l’aggiornamento nei prossimi giorni.

Anche il mondo degli smartwatch Samsung non viene trascurato. I modelli Galaxy Watch6 e Watch6 Classic sono attualmente in fase beta con la One UI 8 Watch. La quarta versione beta (firmware ZYJ6) porta correzioni su performance e GPS, insieme alle patch di sicurezza di ottobre 2025. Gli smartwatch più datati, tra cui Watch4, Watch4 Classic, Watch5, Watch5 Pro e Watch FE, ricevono invece un aggiornamento minore che introduce le patch di sicurezza di agosto 2025. Migliorando la protezione rispetto ai mesi precedenti.

Per aggiornare smartphone e tablet basta recarsi nelle Impostazioni e selezionare la voce “Aggiornamento software“. Qui è possibile procedere cliccando su “Scarica e installa“. Per gli smartwatch, basta utilizzare l’app Galaxy Wearable, accedere a “Aggiornamento software orologio”. Per poi selezionare “Installa ora”. Tale nuova serie di aggiornamenti conferma la strategia di Samsung di mantenere un ecosistema coerente e sicuro. Nel contesto attuale, il modello di aggiornamenti regolari rappresenta un vantaggio competitivo da non sottovalutare.