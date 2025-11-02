One UI 8.5: Samsung ha rinviato ancora la beta

L’attesa per il prossimo aggiornamento della One UI 8.5 di Samsung sembra destinata a subire un rallentamento. Inizialmente previsto per una beta pubblica a novembre, il programma potrebbe essere rimandato. Ciò a causa di un cambiamento nella strategia dei dispositivi dell’azienda sudcoreana. Il ritorno inaspettato del Galaxy S26+ avrebbe, infatti, generato un effetto a catena, influenzando non solo le tempistiche del software, ma anche il lancio dell’intera serie Galaxy S26. Ora indicato per marzo del prossimo anno. Tale ritardo rende meno sensato avviare test su modelli precedenti come il Galaxy S25, poiché l’aggiornamento stabile di One UI 8.5 non sarà disponibile fino al debutto dei nuovi modelli.

Samsung: ecco cosa sta succedendo con One UI 8.5

Nonostante il rinvio della beta, il test in versione alpha prosegue. Alcuni utenti hanno avuto accesso a build non ufficiali su Galaxy S25 Ultra, ma l’utilizzo di tali versioni comporta rischi significativi. Oltre alla distanza temporale dal rilascio stabile, Samsung ha corretto una vulnerabilità che consentiva l’installazione rapida degli aggiornamenti, rendendo le alpha non ufficiali ancora più delicate da gestire. Gli esperti consigliano quindi di evitare la partecipazione a tale fase preliminare fino a quando la beta pubblica non sarà effettivamente avviata.

Va sottolineato che il rinvio della beta non è stato confermato ufficialmente. Si tratta di indiscrezioni basate su logiche coerenti con le strategie passate dell’azienda. Lo scenario proposto spiegherebbe anche il silenzio di Samsung riguardo a una fase beta che, secondo i piani iniziali, sarebbe dovuta partire a breve.

Tale situazione evidenzia un aspetto fondamentale dell’industria tecnologica contemporanea. Le decisioni relative al lancio dei dispositivi hanno un impatto diretto sulle tempistiche degli aggiornamenti. Per gli utenti, significa dover rivedere le proprie aspettative e adattarsi a scenari in continua evoluzione. Mentre per i produttori diventa cruciale coordinare hardware e software in modo strategico. In un contesto così dinamico, la gestione dei tempi e comunicazioni chiare restano strumenti essenziali per mantenere fiducia e interesse.