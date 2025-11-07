Ad
Samsung Galaxy S25: a questo PREZZO AMAZON è da acquistare subito

Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy S25 è clamoroso, ecco lo sconto disponibile su Amazon.

2 Minuti lettura
Samsung Galaxy S25 è ancora oggi uno degli smartphone più venduti e apprezzati da parte del pubblico, per questo motivo restiamo piacevolmente colpiti e soddisfatti dalla presenza di uno sconto importante applicato direttamente su Amazon, perfetto per riuscire a ridurre al massimo la spesa per l’acquisto dello stesso terminale.

Disponibile sul mercato dall’inizio del 2025, il prodotto in questione ha dimensioni e peso nettamente inferiori alla media, raggiungendo per la precisione 162 grammi146,9 x 70,5 x 7,2 millimetri, con la totale resistenza all’acqua o agli agenti atmosferici. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock a 4,47GHz, che viene affiancato da GPU Adreno 830, oltre a un quantitativo di RAM più che interessante: ben 12GB.

Il display è da 6,2 pollici di diagonale, con una risoluzione massima di 1080 x 2340 pixel, raggiunge una densità di 416 ppi, fermo restando essere un eccellente Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 e oltre 16 milioni di colori. Spostando l’attenzione nella parte posteriore, si possono trovare 3 sensori: un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, per terminare con uno zoom ottico da 10 megapixel (angolo massimo di ripresa è di 120 gradi).

Samsung Galaxy S25, la promozione su Amazon è imperdibile

La spesa per l’acquisto di questo Samsung Galaxy S25 è decisamente inferiore al listino iniziale di 989 euro, questo grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione del pubblico. Lo sconto automatico, precisamente del 19%, apre le porte a un risparmio importante, sino ad arrivare a un investimento finale da sostenere pari a soli 799,90 euro. Premete qui per l’acquisto.

Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Blueblack [Versione italiana]
    Gli interessati devono comunque sapere essere disponibili varie colorazioni tra cui poter scegliere.

