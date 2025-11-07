Poseidon: il drone nucleare russo che sfida la logica e gli oceani

In Russia, quando si parla di armamenti, non si usano mai mezzi termini, e l’ultimo annuncio che arriva direttamente da Vladimir Putin è la prova lampante che a Mosca la parola d’ordine è “esagerare”. Stiamo parlando del Poseidon, e no, non è un dio greco, ma un drone sottomarino a propulsione nucleare che, a quanto pare, ha superato i suoi test operativi.

Mosca svela Poseidon: il nuovo incubo nucleare che nuota a 200 km/h

Dimenticate i classici siluri; il Poseidon è una specie di mostro marino silenzioso e gigantesco, che Putin ha già piazzato sul podio, definendolo un’arma che “non ha eguali al mondo”. Questo giocattolo sottomarino è capace di sfrecciare a circa 200 chilometri orari sott’acqua. Non male per una cosa così grande, ma il vero brivido arriva quando pensiamo a cosa si porta dietro: una testata atomica così potente da poter generare onde radioattive gigantesche capaci di spazzare via intere fasce costiere. Sì, avete letto bene. Non è più solo fantascienza post-apocalittica, è un progetto in carne e ossa (o meglio, in titanio e uranio).

Il test, raccontato con squilli di tromba dai media russi, segna un passo cruciale: per la prima volta, il Poseidon è stato lanciato direttamente da un sottomarino portatore. Il punto focale, che Putin ha voluto sottolineare con enfasi, è l’attivazione del suo mini-reattore nucleare. Pensateci: un reattore a fissione centinaia di volte più piccolo di quelli che alimentano le portaerei, ma sufficientemente efficiente da garantire al drone un’autonomia pazzesca, permettendogli di muoversi indisturbato per periodi lunghissimi sotto la superficie oceanica. Dove, come e quanto in profondità sia stato testato? Ovviamente, silenzio totale. La suspense fa parte del pacchetto russo, lo sappiamo.

Il siluro atomico che ridefinisce la guerra sottomarina

Non è che il Poseidon sia spuntato dal nulla; era stato annunciato già nel 2018, ma vederlo ora in fase operativa alza inevitabilmente la tensione. E non è solo. Questa mossa si inserisce in una serie di test che gridano “noi siamo ancora qui”. Solo pochi giorni prima, c’è stato il Burevestnik, un missile da crociera che, secondo le dichiarazioni di Mosca, è alimentato anch’esso da un mini-reattore e avrebbe percorso una distanza di 14.000 chilometri in quindici ore, eludendo qualsiasi sistema di difesa. Numeri che, pur essendo difficili da confermare, servono perfettamente allo scopo: mandare un messaggio forte e chiaro sul proprio arsenale tecnologico.

Tutta questa esibizione di forza è, in realtà, una risposta a una partita a scacchi geopolitica molto specifica. Sviluppando armi come il Poseidon e il Burevestnik, la Russia sta sostanzialmente dicendo agli Stati Uniti: “Se voi continuate a sviluppare sistemi di difesa missilistica, che per noi minacciano la nostra capacità di deterrenza, noi aggireremo le vostre difese con armi inattese”. È la vecchia dottrina della riscrittura delle regole del gioco.

Con le relazioni tra Washington e Mosca ai minimi storici a causa del conflitto in Ucraina, il successo del Poseidon non è solo un fatto tecnico, ma un vero e proprio avvertimento strategico. La Russia non vuole solo mantenersi al passo, ma vuole dimostrare di avere le carte in regola per spaventare il mondo intero, persino da sotto le onde. Insomma, un messaggio che arriva potente e freddo, proprio come le acque degli oceani.