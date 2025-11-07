Dark web sotto controllo: Proton avvisa subito le aziende colpite

Quando sentiamo parlare di attacchi informatici e fughe di dati, scatta subito quel meccanismo mentale che ce li fa percepire come qualcosa di astratto. Un’ombra nel web, un hacker con il cappuccio, un evento che succede lontano. Ma la verità è che questo mondo ha un suo mercato, un posto ben preciso dove i ladri digitali si incontrano per vendere la refurtiva: il dark web.

Proton lancia l’osservatorio che intercetta le fughe di dati in tempo reale

E qui entra in gioco un’iniziativa che sta provando a dare una bella scossa a questa percezione: il Data Breach Observatory di Proton. Dimenticate i soliti strumenti che vi dicono, a cose fatte, che la vostra email è stata compromessa da un vecchio attacco. Quello che fa Proton è molto più simile ad avere un investigatore privato digitale che si intrufola nel covo dei criminali, intercettando le informazioni non dopo che sono state vendute, ma proprio nel momento in cui vengono messe sul banco.

Questo osservatorio non si accontenta di consultare database riciclati. Va direttamente alla fonte, sui forum e mercati nascosti dove gli hacker scambiano e mettono all’asta le nostre vite digitali. È un lavoro da sentinella, un occhio vigile che cataloga le fughe di dati praticamente in tempo reale. È come se potessimo vedere la merce rubata prima ancora che l’acquirente se la porti via.

L’obiettivo di questa mossa è di un’importanza cruciale: dare alle aziende un superpotere di reazione immediata. Invece di svegliarsi un mese dopo per scoprire di essere state violate, Proton può contattarle subito. Un avviso tempestivo permette alle organizzazioni di cambiare le chiavi, avvisare i clienti e gestire la crisi prima che diventi un disastro totale. Si passa da un approccio passivo – “vediamo quanto è grande il danno” – a uno proattivo – “fermiamo il peggio prima che accada”.

E fidatevi, i numeri che questo osservatorio sta tirando fuori sono impressionanti e fanno capire la portata del problema. Solo nei primi mesi del 2025, Proton ha già identificato oltre 300 milioni di record di dati esposti in quasi 800 violazioni. E questo è solo il dato “fresco”; se contassimo tutto l’arretrato, parleremmo di miliardi. È una vera e propria emorragia di informazioni.

Come il Data Breach Observatory cambia il gioco della sicurezza digitale

C’è un dato che dovrebbe far riflettere tutti: quasi la metà di questi attacchi ha preso di mira le piccole e medie imprese, quelle con meno di 250 dipendenti. Sono aziende che spesso non hanno budget stellari per la sicurezza informatica, ma che detengono informazioni che per i criminali sono oro puro. I bersagli non sono più solo le grandi banche o i governi, ma il negozio sotto casa, lo studio professionale, l’e-commerce di quartiere.

I dati che spariscono sono sempre gli stessi: la vostra vita digitale. Email, nomi, numeri di telefono e, ovviamente, le benedette password. I settori più colpiti? Il commercio al dettaglio è in testa, perché gestisce tantissimi dati di pagamento e anagrafici, seguito a ruota da tecnologia e media.

In conclusione, il Data Breach Observatory di Proton non è solo uno strumento per “contare le vittime”, ma un potente faro di consapevolezza. Nell’era digitale, dove i nostri dati valgono più del nostro portafoglio, capire in che modo veniamo attaccati è il primo passo per difenderci. Questa conoscenza è la nostra migliore assicurazione sulla vita digitale.