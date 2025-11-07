Halo 2 e Halo 3 ricevono il loro remake ma senza multiplayer

Nel settore videoludico contemporaneo, in cui remake e reboot stanno ridefinendo l’esperienza dei giocatori, anche Microsoft sembra intenzionata a seguire tale tendenza. Le recenti indiscrezioni sul ritorno di Halo: Campaign Evolved descrivono il primo tassello di un progetto più ampio. Il quale è volto a ripensare la saga e a riorganizzare l’identità del franchise. Secondo il leaker “leaks_infinite”, la compagnia avrebbe in lavorazione anche i remake di Halo 2 e Halo 3, ma con l’assenza del multiplayer. Una scelta che non dipenderebbe da limiti di sviluppo, ma da una visione di lungo periodo. L’intento sarebbe evitare la frammentazione della community, concentrando tutti i giocatori competitivi su un unico progetto centrale. Il quale, al momento, è indicato internamente come “Halo 7”. L’obiettivo, si sostiene, è che l’intera componente online confluisca in tale nuovo capitolo.

Ecco le possibili prossime evoluzioni del mondo di Halo

Ogni remake, focalizzato sulla sola esperienza narrativa, servirà a consolidare il valore iconico della saga. Mentre il futuro capitolo principale offrirà il punto d’incontro per la scena competitiva. Anche Halo 7, infatti, includerà una campagna inedita, descritta come sequel di Halo Infinite. Ma è probabile che la sua distribuzione ricalchi quella del titolo precedente: campagna a pagamento e multiplayer free-to-play, lanciati in momenti distinti.

Il primo passo sarà rappresentato dal remake di Campaign Evolved. Il quale è atteso per il prossimo anno su PC, Xbox e PlayStation 5. Il progetto, sviluppato in Unreal Engine 5, introdurrà nuove meccaniche di gioco, armi aggiornate e tre missioni inedite ambientate prima dell’avventura originale. Oltre alla possibilità di utilizzare lo sprint.

Tale nuova direzione colloca Halo in un momento cruciale. Ovvero quello in cui le grandi serie storiche non si limitano più a riproporre il passato, ma lo trasformano in un ponte verso un ecosistema condiviso. Se confermate, le scelte di Microsoft potrebbero ridefinire non solo il futuro del franchise, ma anche il modo in cui le saghe si reinventano.