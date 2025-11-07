Google Foto si rinnova: backup intelligente dei file RAW e nuova interfaccia per la scheda “Crea”

Importanti novità in arrivo per Google Foto, l’app galleria di riferimento per milioni di utenti Android. Secondo le ultime anticipazioni scoperte dal noto insider AssembleDebug, il colosso di Mountain View sta lavorando a un nuovo sistema di backup separato per i file RAW, volto a ridurre il consumo di spazio sul cloud e a offrire un maggiore controllo agli utenti. In contemporanea, Google starebbe preparando anche una nuova interfaccia minimalista per la scheda “Crea”, che promette una navigazione più intuitiva e pulita.

Il problema nasce dalla gestione attuale delle immagini in formato RAW, file molto più pesanti dei comuni JPG. Finora, Google Foto effettuava il backup di entrambe le versioni (RAW e JPG) di ogni scatto, con un inevitabile impatto sulla memoria cloud disponibile. La soluzione individuata da Google quindi punta su una separazione fisica dei file. Le immagini JPG continueranno a essere archiviate nella consueta cartella “/DCIM/Camera”, mentre i file RAW verranno salvati in “/Pictures/Raw”, con il backup disattivato di default.

Google Foto cambia veste: arriva una UI più semplice e moderna

Gli utenti potranno comunque scegliere manualmente di attivarlo, ma il sistema offrirà finalmente la possibilità di gestire i file più pesanti in modo indipendente, evitando sprechi di spazio e upload inutili. In più, le immagini RAW non compariranno più nella scheda principale di Google Foto. Infatti per visualizzarle, sarà necessario accedere alla sezione “Raccolte” e poi alla cartella dedicata.

Oltre all’ottimizzazione del backup, Google sta testando anche un restyling della scheda “Crea”, dove si trovano gli strumenti dedicati a collage, animazioni e video ricordo. L’attuale layout, basato su grandi riquadri animati, lascerà spazio a una griglia compatta di icone, in linea con il nuovo linguaggio visivo di Android e con lo stile pulito di Material You.

L’obiettivo è rendere l’esperienza d’uso complessiva più fluida e coerente, evitando elementi grafici superflui e migliorando la visibilità delle funzioni creative. Al momento, le modifiche sono ancora nascoste nel codice della versione 7.52.0 dell’ app Foto e non sono state rilasciate pubblicamente. Il lancio globale, come da tradizione, avverrà in modo graduale solo dopo i test interni e le verifiche di stabilità.