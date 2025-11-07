Samsung Pass si trasforma: archiviazione sicura per documenti e identità digitali

Samsung sta preparando una delle evoluzioni più importanti del suo software. Secondo una versione trapelata dell’app Samsung Pass, il servizio finora conosciuto come semplice gestore di password, si appresta a diventare una vera e propria cassaforte digitale per passaporti, carte d’identità, documenti fiscali e informazioni personali, in attesa della fusione definitiva con Wallet.

La nuova versione introduce una funzione di archiviazione avanzata e organizzata in categorie, tra cui “Documenti personali”, “Informazioni private” e “Informazioni di fatturazione”. Ogni sezione permette di inserire dati completi in un’interfaccia chiara e professionale.

Verso un unico ecosistema: da Samsung Pass a Wallet

Gli screenshot trapelati online mostrano un sistema già maturo e ben strutturato, segno che Samsung sta lavorando per trasformare Pass in uno spazio sicuro per la gestione dell’identità digitale. La build in questione però è ancora instabile. Infatti la sincronizzazione con Samsung Cloud non è attiva, le password non sono visibili e l’accesso è disabilitato. Si tratta quindi di una versione interna non destinata al pubblico, ma indicativa delle ambizioni future del brand.

Già da mesi, Samsung ha invitato gli utenti a migrare le proprie credenziali da Pass a Wallet, un segnale chiaro della strategia di unificazione dell’ azienda. L’aggiunta di passaporti e ID digitali rappresenta poi il passo successivo di questa evoluzione. L’ obiettivo? Realizzare un portafoglio digitale universale, protetto dalla tecnologia Samsung Knox, già utilizzata nei dispositivi Galaxy per garantire il massimo livello di sicurezza.

Wallet come centro dell’identità digitale

Insomma, con questa mossa, il colosso coreano si avvicina sempre più ai modelli già visti con AppleWallet e GoogleWallet, ma con un’attenzione ancora più marcata per la sicurezza locale e la protezione crittografica.

Per gli utenti, l’attesa continua. Le nuove funzioni non sono ancora disponibili pubblicamente, ma rappresentano un’anticipazione concreta di ciò che sarà Samsung Wallet 2026, un portafoglio digitale completo e integrato, pensato per semplificare la vita digitale quotidiana di ognuno.