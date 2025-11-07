iPad pro M5: sostituire la batteria è un vero incubo

Recentemente Apple ha presentato al mondo il suo nuovo iPad Pro con chip M5, il dispositivo rappresentato non un vera e propria rivoluzione bensì un’evoluzione del progetto già esistente con un upgrade hardware decisamente consistente grazie all’arrivo del nuovo chip Apple Silicon, proprio quest’ultimo ha rappresentato da solo un passo rivoluzionario grazie ad un incremento di prestazioni davvero interessante.

Come di consueto, non appena quest’ultimo è arrivato sul mercato, i ragazzi di iFixit hanno effettuato il teardwon del dispositivo annunciando all’interno del classico video una amara sorpresa, il dispositivo infatti è davvero ostico e complesso da aprire, smontare e riparare, tutto ciò legato allo spazio ristrettissimo presente all’interno della scocca a causa di 5,1 mm di spessore, pensate che il dispositivo è appena più sottile anche del nuovo iPhone super sottile.

La batteria è tremenda

Gli esperti si sono concentrati soprattutto sul fattore batteria che per sua stessa natura ad un certo punto va sostituita a meno che non pensiate di tenere il dispositivo per una durata di circa tre anni per poi passare ad un altro modello, all’interno del video viene sottolineato che per sostituire la batteria è necessario rimuovere il display e questa già da sola è una vera e propria sfida dal momento che il processo di per sé non è complesso, ma la rottura del display è quasi garantita soprattutto nel momento in cui si procede al distacco della colla, serve infatti sangue freddo, manualità e precisione dal momento che anche il minimo tocco sbagliato può letteralmente rompere il display.

I ragazzi di iFixit hanno dunque sottolineato come questo dispositivo rappresenti un vero e proprio paradosso dal momento che è difficilissimo da riparare, ma allo stesso tempo e il più riparabile dal momento che Apple ha garantito una pagina di supporto davvero ben strutturata con addirittura la possibilità di accedere agli strumenti ufficiali dell’azienda per procedere alle riparazioni, il problema è che queste ultime sono davvero difficili.