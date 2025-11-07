HONOR MagicOS 10: arriva un’opzione per la salute degli occhi

HONOR ha presentato MagicOS 10, la nuova versione della sua interfaccia personalizzata. Quest’ultima introduce strumenti pensati per migliorare l’esperienza quotidiana degli utenti e in particolare la loro salute “digitale“. Tra le novità, la funzione Eye Posture Reminder si distingue per l’approccio proattivo alla protezione della vista e alla postura durante l’uso dello smartphone. A differenza delle tradizionali impostazioni che regolano luminosità o temperatura dei colori, tale nuova funzionalità monitora attivamente il comportamento dell’utente. Se lo schermo viene osservato troppo da vicino, se la luce ambientale è insufficiente o se la postura generale non è corretta, Eye Posture Reminder invia avvisi e notifiche. In tal modo, suggerisce le correzioni necessarie.

Le novità introdotte da HONOR con l’aggiornamento MagicOS 10

La soluzione proposta va oltre la semplice prevenzione. Nel dettaglio, spiega agli utenti come migliorare la visione e guidarli verso buone abitudini. Il tutto in un modo discreto, ma costante. Grazie a notifiche e avvisi a schermo intero, l’utente viene invitato a fare pause, a prestare attenzione alla luce ambientale e a mantenere comportamenti che riducano lo stress visivo.

La continua attenzione alla postura e alla protezione degli occhi riflette una tendenza più ampia nel settore tecnologico. Di recente, la salute digitale sta diventando parte integrante dell’innovazione dei dispositivi mobili. Con MagicOS 10, HONOR non si limita a introdurre nuove funzioni, ma cerca di trasformare l’interazione con lo smartphone in un’occasione per migliorare il benessere quotidiano degli utenti.

La disponibilità della funzione Eye Posture Reminder sarà estesa a tutti i dispositivi compatibili con le prossime release di MagicOS 10. Offrendo, in tal modo, a un pubblico più ampio l’opportunità di sviluppare abitudini più consapevoli. In tal senso, la funzione rappresenta un passo avanti verso un uso più sano e sostenibile della tecnologia. Una scelta che potrebbe aprire la strada a ulteriori innovazioni nel campo della prevenzione e della cura della vista digitale.