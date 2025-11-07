Apple rilascia le beta pubbliche di iOS, iPadOS, watchOS e tvOS 26.2

Apple ha rilasciato le prime beta pubbliche ufficiali di iOS, iPadOS, watchOS e tvOS 26.2, mettendole a disposizione di coloro che risultano iscritti al programma di testing pubblico. Subito dopo l’arrivo per gli sviluppatori, ecco quindi l’opportunità per tanti altri utenti che garantisce così i test su un raggio molto più ampio prima del lancio stabile.
Tra le principali novità di iOS 26.2, spicca il debutto del cursore Liquid Glass, un elemento che consente di regolare il livello di traslucenza dell’orologio nella schermata di blocco. Si tratta di una funzione estetica ma utile per chi ama personalizzare l’interfaccia in base allo sfondo o al tema utilizzato. Arriva inoltre una novità più pratica per chi utilizza l’app Promemoria: ora sarà possibile impostare un allarme sonoro automatico che si attiverà al raggiungimento della scadenza di un’attività.
Gli utenti potranno avere quindi già un piccolo assaggio di quelle che saranno le novità che arriveranno col prossimo aggiornamento di rilievo che Apple ha in cantiere. Ovviamente bisognerà attendere un po’ prima di vedere la versione stabile.
AirPods, Apple Watch e altre app si rinnovano
Un’altra aggiunta molto attesa riguarda le AirPods, che con iOS 26.2 guadagnano ufficialmente il supporto alla Traduzione Live all’interno dell’Unione Europea. Questa funzione permette di tradurre in tempo reale conversazioni e contenuti audio, migliorando l’esperienza d’uso durante i viaggi o le chiamate internazionali.
Con watchOS 26.2, invece, Apple introduce un aggiornamento alle etichette del Punteggio Sonno, così da riflettere in modo più accurato la qualità complessiva del riposo. Piccole ma utili modifiche interessano anche le app Podcast, Password e Freeform, che ricevono ottimizzazioni grafiche e miglioramenti di stabilità.
Gli utenti che partecipano al programma pubblico possono scaricare le nuove versioni over the air, direttamente dal menu Impostazioni → Generali → Aggiornamento software, dopo aver registrato il proprio dispositivo sul sito Apple Beta Software Program.