Apple Watch Ultra 3, display più grande in arrivo svelato dalla beta di watchOS 26

Con la distribuzione della quinta beta per sviluppatori di watchOS 26, emerge un dettaglio tecnico che potrebbe anticipare una delle novità principali del prossimo Apple Watch Ultra 3. Dando uno sguardo nel codice della beta è stata individuata una nuova risoluzione di 422 x 514 pixel, non associata a nessuno degli attuali modelli commerciali di Apple Watch.

Il vero punto importante riguarda dunque un aumento rispetto a quanto visto sullo schermo dell’attuale top di gamma Apple Watch Ultra 2, che si ferma a 410 x 502 pixel. Se Apple manterrà invariata la densità di pixel, il cambiamento implicherebbe un display da circa 1,98 pollici, contro gli attuali 1,93. Un incremento apparentemente marginale, ma che porterebbe a una superficie visiva maggiore del 5%.

Più spazio sul display, ma senza aumentare le dimensioni della cassa

Secondo le ipotesi più accreditate, la cassa dell’orologio non dovrebbe crescere. Apple punterebbe a ridurre ulteriormente le cornici intorno al pannello, migliorando così l’esperienza visiva senza compromettere l’ingombro complessivo del dispositivo. In un orologio pensato per l’utilizzo sportivo e in condizioni estreme, anche piccoli miglioramenti nella leggibilità possono fare la differenza.

Per il momento, questa modifica sembrerebbe limitata alla linea Ultra, senza impatti previsti sulla prossima generazione della serie principale, ovvero l’atteso Apple Watch Series 11.

Le altre novità attese per Apple Watch Ultra 3

Oltre al display più grande, le indiscrezioni convergono su una serie di funzionalità che potrebbero caratterizzare il nuovo modello. Si parla di messaggistica satellitare per situazioni d’emergenza senza rete cellulare, della connettività 5G RedCap, e di un rilevamento della pressione sanguigna. A completare il quadro ci sarebbe un pannello LTPO3 più efficiente, già impiegato sul Series 10, e un SiP rinnovato per ottimizzare consumi e prestazioni.

Tutti i dettagli saranno chiariti con ogni probabilità il 9 settembre, data in cui Apple presenterà la nuova gamma di dispositivi, tra cui gli iPhone 17 e, appunto, l’Apple Watch Ultra 3. L’attesa è tanta ma sta comunque per finire.