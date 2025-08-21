Apple: in arrivo una novità per l’Always On Display di iPhone con iOS 26

Con l’arrivo di iOS 26, attualmente disponibile in terza beta pubblica e sesta per sviluppatori, Apple ha introdotto un cambiamento significativo al funzionamento dell’Always On Display sugli iPhone compatibili. Introdotta per la prima volta con iPhone 14 Pro, questa funzione è rimasta pressoché invariata fino a oggi. Con l’ultima versione del sistema operativo, invece, lo sfondo viene ora mostrato in modalità sfocata di default, una scelta che punta a migliorare la leggibilità di orologio, widget e notifiche.

Dal passato al nuovo approccio

Fino a iOS 18, il comportamento dell’Always On Display era diverso: la schermata di blocco veniva semplicemente attenuata, mantenendo visibile l’immagine scelta dall’utente insieme agli elementi principali. Lo schermo si spegneva invece in situazioni specifiche, ad esempio quando il telefono era posato a faccia in giù, collegato a CarPlay, utilizzato come Continuity Camera o in modalità di risparmio energetico e Sonno.

Con iOS 26, Apple ha deciso di intervenire per rendere l’esperienza più funzionale, mettendo in secondo piano l’estetica dello sfondo e dando maggior risalto alle informazioni utili a colpo d’occhio. Una soluzione che può risultare pratica, ma che al tempo stesso riduce l’impatto delle immagini personalizzate, considerate da molti parte integrante dell’identità visiva dell’iPhone.

Personalizzazione e scelta finale

La modifica non è comunque definitiva né obbligatoria. Nelle impostazioni è stato introdotto un nuovo comando che consente di disattivare la sfocatura e ripristinare il funzionamento originale. Accedendo a Impostazioni > Schermo e luminosità > Schermo sempre attivo, si può scegliere se mantenere l’effetto introdotto da iOS 26 o continuare a visualizzare lo sfondo in versione chiara e definita.

Questa flessibilità permette a chi predilige la praticità di sfruttare la nuova modalità, mentre chi tiene di più alla personalizzazione visiva può tornare a mostrare la propria foto o immagine preferita sul blocco schermo, anche in Always On.

Con questa modifica, Apple dimostra ancora una volta di voler trovare un equilibrio tra funzionalità e design, lasciando comunque spazio alle preferenze personali degli utenti.