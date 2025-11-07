Samsung riaccende il sogno Edge: è forse in arrivo un Galaxy S26 ultrasottile?

Samsung potrebbe non aver detto l’ultima parola sul progetto Galaxy Edge. Nelle ultime settimane sono emersi segnali che fanno pensare a un clamoroso ritorno. Secondo Galaxy Club, il colosso sudcoreano starebbe lavorando a un nuovo dispositivo. Conosciuto internamente con il nome in codice “More Slim”. Che potrebbe coincidere con il futuro Samsung Galaxy S26 Edge. La notizia, accompagnata da dettagli tecnici condivisi dal leaker SPYGO19726, ha riacceso la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori.

L’ipotetico Edge potrebbe avere un design estremo e una scheda tecnica da top di gamma

Il nome stesso, “More Slim”, lascia intuire la direzione del progetto. Dopo il Galaxy S25 Edge, chiamato internamente “Slim”, Samsung punterebbe a superare i limiti di spessore e design raggiunti dal suo predecessore. Le indiscrezioni parlano di uno smartphone dallo spessore inferiore a 5,56 mm. Quindi ancora più sottile dell’S25 Edge (5,8 mm) e persino dell’iPhone Air (5,6 mm). Se confermato, si tratterebbe del telefono più sottile mai prodotto da Samsung.

Dietro l’estetica elegante, il presunto Galaxy S26 Edge nasconderebbe caratteristiche tecniche di primo livello. Il dispositivo dovrebbe montare un display LTPO Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici. Con refresh adattivo da 1 a 120 Hz. E un processore Exynos 2600. Progettato per combinare alte prestazioni e maggiore efficienza energetica. La batteria sarebbe da 4.300 mAh. Quindi un netto passo avanti rispetto ai 3.900 mAh del modello precedente. E un segno del lavoro di ottimizzazione compiuto da Samsung.

Il telaio dovrebbe essere realizzato in composito di alluminio con rinforzi in titanio. Una soluzione quindi che consentirebbe di ridurre il peso mantenendo un’elevata resistenza. E seguendo la filosofia costruttiva introdotta da Apple con iPhone Air. Sul piano fotografico, si parla di una doppia fotocamera da 50 megapixel. Anche se non è esclusa l’aggiunta di un teleobiettivo per completare il comparto.

Nonostante la mole di dettagli, è bene ricordare che le fonti sono ancora considerate non ufficiali. Tuttavia, altri leaker, come CID su X, sostengono che Samsung stia continuando a sviluppare firmware specifici per questo modello. Un segno che la linea Edge non sarebbe stata del tutto accantonata.

Per ora, tutto resta nel campo delle ipotesi, ma una cosa è certa. Il progetto “More Slim” suggerisce che il futuro della casa coreana sarà all’insegna della leggerezza, dell’eleganza e dell’innovazione.