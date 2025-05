Pixel: emersi dettagli sui cambiamenti per la schermata di blocco

La GIF condivisa da Google introduce un raffinato effetto cromatico. Quest’ultimo trasforma lo sfondo predefinito in un’illustrazione soffusa e dai toni scuri. Modifica pensata per ridurre al minimo il consumo energetico quando il display è in modalità Always On. Con un semplice tocco sullo schermo, l’immagine si “riaccende” mostrando tutte le sue sfumature e dettagli in pieno splendore. Stranamente, Google non aveva anticipato tale modifica nelle presentazioni ufficiali. In realtà, si tratta di un’idea che affonda le sue radici già nel 2018. L’implementazione arrivò sui Pixel 3, ma in seguito scomparve dalle generazioni successive.

La seconda feature rivelata dalla GIF riguarda il layout della lock screen sui Pixel. La barra delle notifiche assume un formato compatto e discreto, con icone ridotte a piccoli badge lungo il bordo inferiore. Tale approccio elimina l’accumulo visivo di avvisi che tende a sovraccaricare la schermata. Offrendo un risultato più ordinato e di facile lettura. Accanto all’orologio, sulla sinistra restano ben visibili le complicazioni di data e meteo. Mentre sulla destra compaiono le notifiche aggregate. Un tocco sulla piccola “fila” di simboli attiva l’espansione, mostrando i dettagli dei messaggi, delle email o di qualsiasi altro avviso in arrivo.

È importante precisare che tali due funzionalità non saranno presenti nella build iniziale di Android 16, attesa in autunno. A oggi, la roadmap mostrata da Google lascia intendere che la loro introduzione avverrà più avanti, presumibilmente attraverso uno dei consueti QPR (Quarterly Platform Release) oppure, addirittura, con Android 17. Nel frattempo, non resta che attendere e scoprire le novità pensate da Google per il futuro.