Novità per l’Amazfit T-Rex 3 Pro: in arrivo workout più smart

Sono in arrivo degli aggiornamenti che riguardano l’ultimo smartwatch di Amazfit, ovvero Amazfit T-Rex 3 Pro. Si tratta di uno smartwatch rugged, il che significa che è un orologio digitale resistente e sportivo, progettato proprio per il fitness e lo sport.

Questa tipologia di smartwatch serve a svolgere diverse azioni anche nella quotidianità. Infatti è ottimo anche solo come orologio smart, in grado di mostrare le notifiche dello smartphone e gestire anche le chiamate. Ma principalmente viene utilizzato dai vari utenti come tracker per la salute e lo sport, permettendo di seguire e monitorare l’attività sia all’aperto che al chiuso, grazie ad un’autonomia molto elevata è un display molto luminoso, che permette un’ottima visione anche sotto il sole.

Amazfit T-Rex 3 Pro: cosa cambia con l’update?

L’Amazfit T-Rex 3 Pro è un ottimo smartwatch, soprattutto per chi ha bisogno di svolgere attività e avventure all’aperto. Con il nuovo aggiornamento in arrivo, il dispositivo sarà sensibilmente migliorato, con nuove funzioni che renderanno l’allenamento più intelligente. Alcune novità riguarderanno l’interfaccia dello smartwatch, mentre altre andranno a influire direttamente sull’allenamento e le prestazioni sportive.

Per quanto riguarda l’interfaccia, nel pannello delle notifiche sarà possibile visualizzare le immagini in un formato più ampliato. Inoltre, durante le sessioni di allenamento, lo smartwatch emetterà una leggera vibrazione ogni volta che lo schermo verrà sbloccato.

I cambiamenti sostanziali che invece saranno necessari per il miglioramento dell’allenamento saranno diversi. D’ora in poi sarà più semplice il riconoscimento delle sezioni in salita e dei dislivelli che si incontreranno durante il percorso, e ci sarà anche una migliore gestione dell’organizzazione dei percorsi sulle mappe. Un altro cambiamento è una da non sottovalutare è l’introduzione della visualizzazione continua della carica della batteria durante gli allenamenti.

Questo dispositivo è davvero indispensabile per chiunque voglia praticare dell’attività fisica e di avventura all’aperto, poiché in grado di programmare e guidare gli utenti durante tutto il percorso.